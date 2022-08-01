Петерсон: проект Таллиннской больницы можно финансировать и за счет кредита

Расходы на строительство новой Таллиннской больницы больше нельзя включить в программу Европейского фонда восстановления и укрепления экономики, они не попадают и в стратегию государственного бюджета, однако можно было бы рассмотреть возможность взятия кредита, считает министр здоровья и труда Пеэп Петерсон. Об этом он сказал во время заседания парламентской комиссии по контролю за госбюджетом.