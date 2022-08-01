Расходы на строительство новой Таллиннской больницы больше нельзя включить в программу Европейского фонда восстановления и укрепления экономики, они не попадают и в стратегию государственного бюджета, однако можно было бы рассмотреть возможность взятия кредита, считает министр здоровья и труда Пеэп Петерсон. Об этом он сказал во время заседания парламентской комиссии по контролю за госбюджетом.
Петерсон: проект Таллиннской больницы можно финансировать и за счет кредита
Петерсон сообщил, что от Министерства финансов поступила подтвержденная информация о невозможности возвращения темы финансирования Таллиннской больницы в программу восстановления и укрепления. «Но это навело нас на мысль о том, что будем сотрудничать в поиске новых возможных источников финансирования в будущем», - сказал Петерсон.
По оценке Министерства социальных дел, больница без сомнения нужна. Как считает Петерсон, проект следует довести до такого этапа, когда — если возникнет потребность оживить экономику — государство смогло бы взять кредит и с помощью строительного проекта поддержать экономическую среду.
Согласно проекту соглашения между Таллинном и Министерством социальных дел, из средств европейских фондов на проект больницы было бы выделено 280 млн евро. Остальные расходы, по словам Петерсона, планировалось поровну распределить между городом и государством.
Предполагаемая общая смета строительства Таллиннской больницы составляет 550-585 млн евро.
Однако 30 июня правительство решило отказаться от финансовой поддержки строительства Таллиннской больницы из Фонда восстановления экономики ЕС.