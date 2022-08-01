Двоих мужчин наказали за селфи у эстонско-российской границы

29 июля в 12 часов в деревне Лутепяэ волости Сетомаа Выруского уезда произошло незаконное пересечение линии временного контроля, когда гражданин Италии 1968 года рождения сфотографировал себя возле пограничного столба. Сотрудники PPA сообщили о случившемся российской погранохране, и мужчина был оштрафован за нарушение.

Во второй половине дня, на том же месте пограничники вновь зафиксировали незаконное пересечение линии временного контроля: еще один мужчина захотел сфотографироваться на фоне пограничного столба. Пограничники задержали мужчину, доставили его к пограничному кордону, где оштрафовали за нарушение законодательства о государственной границе.