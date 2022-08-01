В конце прошлой недели Департамент полиции и погранохраны (PPA) оштрафовал двух мужчин, которые сфотографировались у эстонско-российской границы в Сетомаа.
Двоих мужчин наказали за селфи у эстонско-российской границы
Двоих мужчин наказали за селфи у эстонско-российской границы
29 июля в 12 часов в деревне Лутепяэ волости Сетомаа Выруского уезда произошло незаконное пересечение линии временного контроля, когда гражданин Италии 1968 года рождения сфотографировал себя возле пограничного столба. Сотрудники PPA сообщили о случившемся российской погранохране, и мужчина был оштрафован за нарушение.
Во второй половине дня, на том же месте пограничники вновь зафиксировали незаконное пересечение линии временного контроля: еще один мужчина захотел сфотографироваться на фоне пограничного столба. Пограничники задержали мужчину, доставили его к пограничному кордону, где оштрафовали за нарушение законодательства о государственной границе.
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