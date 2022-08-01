Игорь Калакаускас ⟩ Идея Рейнсалу запретить россиянам въезд в шенген – это ребячество

На протяжении нескольких последних дней его фамилия не сходила с новостных лент крупнейших медиаагентств. Однако возникший информационный шум может остаться просто шумом, поскольку сама идея отдает каким-то ребячеством и нежеланием изучить ситуацию с разных сторон.

Сто дней является тем сроком, в течение которого по умолчанию не принято критиковать новый состав правительства. Но если учесть, что существовать ему в любом случае недолго, то не грех и высказаться. Нельзя не принять во внимание и тот факт, что решения, которые примет сформированный несколько дней назад кабинет, могут стать головной болью для тех, кто возглавит исполнительную власть в стране после мартовских выборов 2023 года. Ведь совершенно не факт, что министерские портфели останутся в руках все той же коалиции.

Чтобы остудить головы местных непримиримых борцов с путинским режимом и внести необходимую ясность, то четко обозначу свою позицию еще раз: с 24 февраля 2022 года руководство РФ я считаю преступным практически в полном составе. Жутко наблюдать, как не чужая для меня страна медленно, но верно скатывается в оголтелый тоталитаризм с элементами изощренного фашизма. Но это совершенно не означает, что эстонское руководство в отместку должно гадить, как только можно и где только можно.

Стрельба по визам – как из пушки по воробьям