Инициатива министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу об отмене шенгенских виз для россиян широко обсуждается, что может льстить лично господину министру, но, по сути, является ребячеством, пишет публицист и преподаватель Игорь Калакаускас.
Игорь Калакаускас ⟩ Идея Рейнсалу запретить россиянам въезд в шенген – это ребячество
На протяжении нескольких последних дней его фамилия не сходила с новостных лент крупнейших медиаагентств. Однако возникший информационный шум может остаться просто шумом, поскольку сама идея отдает каким-то ребячеством и нежеланием изучить ситуацию с разных сторон.
Сто дней является тем сроком, в течение которого по умолчанию не принято критиковать новый состав правительства. Но если учесть, что существовать ему в любом случае недолго, то не грех и высказаться. Нельзя не принять во внимание и тот факт, что решения, которые примет сформированный несколько дней назад кабинет, могут стать головной болью для тех, кто возглавит исполнительную власть в стране после мартовских выборов 2023 года. Ведь совершенно не факт, что министерские портфели останутся в руках все той же коалиции.
Чтобы остудить головы местных непримиримых борцов с путинским режимом и внести необходимую ясность, то четко обозначу свою позицию еще раз: с 24 февраля 2022 года руководство РФ я считаю преступным практически в полном составе. Жутко наблюдать, как не чужая для меня страна медленно, но верно скатывается в оголтелый тоталитаризм с элементами изощренного фашизма. Но это совершенно не означает, что эстонское руководство в отместку должно гадить, как только можно и где только можно.
Стрельба по визам – как из пушки по воробьям
У меня нет желания спекулировать на тему трусливого молчания россиян, позволяющих своему президенту продолжать «военную операцию» в Украине. И кому, как не нам, лучше воздержаться от советов по поводу того, каким количеством колонн демонстрантов надо брать штурмом Кремль: в 1940 году против советской экспансии граждане Эстонии в массе своей предпочли открыто свое мнение не высказывать. Ситуация была несколько иной, но борьба за сохранение государства была проиграна, по сути, всухую.
Как бы там ни было, но об инициативе нашего министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу запретить выдавать гражданам РФ шенгенские визы написало немалое количество европейских информационных порталов. По всей видимости, глава эстонского МИДа считает свою идею актуальной и весьма смелой. Не знаю, как отнесутся к ней его коллеги из других стран Старого света, но лично мне она кажется недальновидной, если не сказать глупой. Это напоминает стрельбу из пушки по воробьям – шума много, а результат так себе.
Во-первых, согласно статистике, больше половины россиян никогда не выезжало за границу. Это значит, что на этот запрет они, если и обратят внимание, то встретят его одобрительно: «Нечего шляться по их русофобским заграницам!» Во-вторых, все идет к тому, что граждан РФ скоро в Европу вообще перестанут выпускать, чтобы они там не нахватались никаких свободолюбивых идей.
Путину это только на руку
Поэтому наш Рейнсалу в каком-то смысле перехватил инициативу и лишил российское руководство необходимости придумывать причины весьма вероятного запрета визитов в Европу. В-третьих, одним махом захлопнув перед всеми россиянами пограничные ворота, Европа даст довольно двусмысленный сигнал тем нашим восточным соседям, кто ищет возможности покинуть путинскую Россию хотя бы на время.
Было бы наивным предполагать, что в случае принятия такого решения европейскими государствами, Кремль утрется и промолчит. Поскольку сейчас Путина перестали сдерживать рамки приличия (он и до этого особо не задумывался об этом), то вариантов «ответочек» у него будет огромное множество.
Говорят, в Латвии для россиян придумали вопросик в визовой анкете: «Поддерживаете ли вы агрессию РФ в Украине?». Не уверен, что это не фейк, но какой простор для фантазии у визави! Боюсь даже предположить, о чем могут спросить в консульском отделе российского посольства и каких откровений потребовать у соискателей виз.
Подозреваю, что в голове Рейнсалу ни на секунду не возникло сомнения в верности избранного курса. Даже готов предположить, что соратники по партии восхищаются его смелостью и решительностью. Разумеется, эстонскому правительству и партии «Отечество», в частности, нет никакого дела до тех граждан Эстонии, кого связывают с Россией родственные отношения, у кого с другой стороны Наровы остались матери, отцы, сыновья, дочери, друзья.
Ведь, по мнению нашего министра иностранных дел, европейские красоты должны оказаться для всех, кто сейчас находится в заложниках у Путина, недосягаемы. Хотя я на его месте задумался о том, как можно было бы помочь тем жителям России, кто мечтает жить свободно, избавиться от всепоглощающего страха и просто сбежать от репрессий. Да, для этого придется приложить усилия, просчитать варианты.
Похоже, сложные и продуманные решения для нынешнего эстонского правительства – это за пределом их возможностей. Зато какой информационный шум!