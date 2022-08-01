Президент Болгарии Румен Радев объявил о новых парламентских выборах после того, как правящая коалиция потеряла большинство в парламенте и правительству был вынесен вотум недоверия.
Президент Болгарии распустил парламент
Президент Болгарии Румен Радев объявил о роспуске парламента страны и назначил на 2 октября досрочные парламентские выборы. Роспуск Народного собрания Болгарии произошел после того, как парламент объявил вотум недоверия правительству Кирила Петкова и не смог договориться о формировании нового кабинета министров. Ранее правящая коалиция под руководством Петкова потеряла абсолютное парламентское большинство после того, как из нее вышла партия "Есть такой народ".
Президент Радеев назначил техническое правительство, которое возглавил Гылыб Донев, занимавший ранее пост секретаря в администрации главы государства. Это произошло на фоне экономических проблем, прекращения поставок газа из России и высокой инфляции. Предполагается, что временное правительство займет более мягкую позицию в отношении России, что может включать в себя усилия по возобновлению импорта российского газа, пишет агентство Reuters.