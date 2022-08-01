Президент Болгарии распустил парламент

Президент Болгарии Румен Радев объявил о роспуске парламента страны и назначил на 2 октября досрочные парламентские выборы. Роспуск Народного собрания Болгарии произошел после того, как парламент объявил вотум недоверия правительству Кирила Петкова и не смог договориться о формировании нового кабинета министров. Ранее правящая коалиция под руководством Петкова потеряла абсолютное парламентское большинство после того, как из нее вышла партия "Есть такой народ".