Ляэнеметс: мнения в правительстве сходятся – для танка следует найти место получше

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, вопрос переноса нарвского танка более не является лишь вопросом местных властей - этот вопрос должен быть решен на уровне государства.

«Мы должны поговорить о символизме. На данный момент моя позиция и позиция правительства совпадают – для танка следует найти место получше. Надо учитывать, что танк является [важным – прим. ред] символом для местных жителей. Однако для эстонского государства танк является символом агрессии. Символом агрессивной страны, развязавшей войну в Европе», – сказал Ляэнеметс.

Он также сказал, что новое место для танка должна найти созданная при правительстве комиссия.