В 15:15 мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия) и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) встретились в Нарве на пресс-конференции, главной темой которой была внутренняя безопасность.
Ляэнеметс: мнения в правительстве сходятся – для танка следует найти место получше
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, вопрос переноса нарвского танка более не является лишь вопросом местных властей - этот вопрос должен быть решен на уровне государства.
«Мы должны поговорить о символизме. На данный момент моя позиция и позиция правительства совпадают – для танка следует найти место получше. Надо учитывать, что танк является [важным – прим. ред] символом для местных жителей. Однако для эстонского государства танк является символом агрессии. Символом агрессивной страны, развязавшей войну в Европе», – сказал Ляэнеметс.
Он также сказал, что новое место для танка должна найти созданная при правительстве комиссия.
«Я подчеркиваю, что достоинство также очень важно. Хотя этот танк – наступательное орудие и сегодня он стал прямым символом агрессии, для многих людей он также стал местом почтения памяти близких. Это также необходимо иметь в виду», – заявил министр.