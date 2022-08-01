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Ляэнеметс: мнения в правительстве сходятся – для танка следует найти место получше

Катри Райк и Лаури Ляэнеметс на пресс-конференции в Нарве
rus.postimees.ee
Ляэнеметс: мнения в правительстве сходятся – для танка следует найти место получше
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Лаури Ляэнеметс, председатель СДПЭ
Лаури Ляэнеметс, председатель СДПЭ Фото: Dmitri Kotjuh

В 15:15 мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия) и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) встретились в Нарве на пресс-конференции, главной темой которой была внутренняя безопасность.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, вопрос переноса нарвского танка более не является лишь вопросом местных властей - этот вопрос должен быть решен на уровне государства.

«Мы должны поговорить о символизме. На данный момент моя позиция и позиция правительства совпадают – для танка следует найти место получше. Надо учитывать, что танк является [важным – прим. ред] символом для местных жителей. Однако для эстонского государства танк является символом агрессии. Символом агрессивной страны, развязавшей войну в Европе», – сказал Ляэнеметс.

Он также сказал, что новое место для танка должна найти созданная при правительстве комиссия.

«Я подчеркиваю, что достоинство также очень важно. Хотя этот танк – наступательное орудие и сегодня он стал прямым символом агрессии, для многих людей он также стал местом почтения памяти близких. Это также необходимо иметь в виду», – заявил министр.

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