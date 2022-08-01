Бывший глава сил обороны США: если Путина не остановить, следующими будут страны Балтии

«Для Европы это экзистенциальный вопрос, желание Финляндии и Швеции поскорее вступить в НАТО еще раз подтверждает это. Я считаю, что Путин по-прежнему хочет заполучить всю Украину, и, соответственно, он продолжит свою борьбу. Я думаю, что Путин с трудом понимает, что происходит на поле боя и как плохо себя чувствуют его войска, но русские сейчас лучше, чем были раньше», – сказал Маллен.

По мнению адмирала Маллена, если Путина не остановить в Украине, следующими будут страны Балтии. «Мы должны быть готовы к долгой борьбе и сделать так, чтобы Россия больше этого не делала».

Ведущий также спросил генерала о российской зерновой блокаде и сослался на предложение бывшего верховного главнокомандующего НАТО адмирала Ставридиса о том, чтобы НАТО и США открыли Одесский морской путь без применения прямой силы. По словам Маллена, удивительно, что США до сих пор не использовали боевые корабли для создания безопасного коридора в Черном море. «Это можно сделать, и чем дольше мы будем откладывать это, тем труднее будет», – сказал адмирал Маллен.