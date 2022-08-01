Кристиан Яани продолжит работать в Министерстве внутренних дел в качестве советника по кризисам

«С началом войны в Украине Европа переживает напряженные времена. В Министерстве внутренних дел мы работаем над повышением готовности к кризисам и еще большим вкладом в широкую национальную оборону, чем раньше», — заявило министерство в социальной сети.

«Поэтому мы особенно рады, что Кристиан Яани, бывший министр внутренних дел с большим опытом работы в полиции и управлении кризисными ситуациями, принял приглашение и вместе с командой Министерства внутренних дел будет развивать готовность к кризисам. Его первый рабочий день в качестве советника — 1 августа».