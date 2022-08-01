В начале июня премьер-министр Кая Каллас отправила в отставку семерых министров Центристской партии, министр внутренних дел Кристиан Яани также потерял свой пост. Теперь же Яани вернулся в министерство, но уже не как министр, а как советник по вопросам кризисов.
Кристиан Яани продолжит работать в Министерстве внутренних дел в качестве советника по кризисам
«С началом войны в Украине Европа переживает напряженные времена. В Министерстве внутренних дел мы работаем над повышением готовности к кризисам и еще большим вкладом в широкую национальную оборону, чем раньше», — заявило министерство в социальной сети.
«Поэтому мы особенно рады, что Кристиан Яани, бывший министр внутренних дел с большим опытом работы в полиции и управлении кризисными ситуациями, принял приглашение и вместе с командой Министерства внутренних дел будет развивать готовность к кризисам. Его первый рабочий день в качестве советника — 1 августа».
Глава отдела кадровой политики министерства Айви Сирп уточнила, что работу Яани координирует заместитель канцлера по вопросам спасения и кризисной готовности Виола Мурд. «Яани занимается организацией кризисного управления в Министерстве внутренних дел и планированием кризисных тем, связанных с работой полиции».