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Россия планирует восстановить разрушенный Мариуполь

AFP/BNS
Россия планирует восстановить разрушенный Мариуполь
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Вид на разрушенный завод «Азовсталь» в Мариуполе 15 июля.
Вид на разрушенный завод «Азовсталь» в Мариуполе 15 июля. Фото: AFP / Scanpix

В понедельник высокопоставленный российский чиновник рассказал о предполагаемом плане России восстановить разрушенный портовый город Мариуполь на юге Украины, который несколько недель подвергался безжалостным атакам со стороны российских войск, прежде чем был захвачен российскими военными.

Это попытка Москвы заручиться более широкой поддержкой в ​​тех регионах Украины, которые Российская Федерация оккупировала после вторжения 24 февраля.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в заявлении российскому телеканалу РБК-ТВ заявил, что первые здания уже возводятся и будут готовы к осени.

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