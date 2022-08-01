Россия планирует восстановить разрушенный Мариуполь

В понедельник высокопоставленный российский чиновник рассказал о предполагаемом плане России восстановить разрушенный портовый город Мариуполь на юге Украины, который несколько недель подвергался безжалостным атакам со стороны российских войск, прежде чем был захвачен российскими военными.