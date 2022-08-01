В понедельник высокопоставленный российский чиновник рассказал о предполагаемом плане России восстановить разрушенный портовый город Мариуполь на юге Украины, который несколько недель подвергался безжалостным атакам со стороны российских войск, прежде чем был захвачен российскими военными.
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Россия планирует восстановить разрушенный Мариуполь
Россия планирует восстановить разрушенный Мариуполь
Это попытка Москвы заручиться более широкой поддержкой в тех регионах Украины, которые Российская Федерация оккупировала после вторжения 24 февраля.