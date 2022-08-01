РЕПОРТАЖ ⟩ Жизнь в приюте для бездомных сопровождается смехом, страхом и морем слез

Когда Алисе Берзиньш, управляющая приютом «Горизонт», открывает дверь в комнату одной из постояльцев и та замечает мою камеру, дама отворачивает голову к креслу, закрывая глаза руками. Страх, что из-за того, что я сфотографирую ее, человек, угрожавший ее убить, сможет добраться до нее, буквально за считаные секунды доводит женщину до слез. Мое сердце, кажется, останавливается на мгновение.