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РЕПОРТАЖ ⟩ Жизнь в приюте для бездомных сопровождается смехом, страхом и морем слез

Столовой для нуждающихся необходима помощь, чтобы купить новую плиту!
Йоханна Роос
Жизнь в приюте для бездомных сопровождается смехом, страхом и морем слез
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Лестница позади приюта – это уголок для общения жителей, где они вместе выкуривают по сигаретке и обсуждают события дня.
Лестница позади приюта – это уголок для общения жителей, где они вместе выкуривают по сигаретке и обсуждают события дня. Фото: Johanna Roos/Pärnu Postimees

Когда Алисе Берзиньш, управляющая приютом «Горизонт», открывает дверь в комнату одной из постояльцев и та замечает мою камеру, дама отворачивает голову к креслу, закрывая глаза руками. Страх, что из-за того, что я сфотографирую ее, человек, угрожавший ее убить, сможет добраться до нее, буквально за считаные секунды доводит женщину до слез. Мое сердце, кажется, останавливается на мгновение.

Имена всех постояльцев приюта, упомянутых в сюжете, известны редакции, но изменены в целях их безопасности.

Едва я вхожу в уличную дверь, меня охватывает масса различных эмоций. С одной стороны, я радуюсь, что постояльцы не вынуждены коротать часы сна в сени кустов, но, видя слезы и страх, омрачающие их лица, я проклинаю мир за то, что многим людям приходится так страдать.

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