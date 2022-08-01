Сексизм? Победительницы женского ЧЕ по футболу получили крохотные премиальные

Это отличная сумма, но, к сожалению, она не идет ни в какое сравнение с суммами, которыми оперируют в мужском футболе. Британские СМИ приводили в пример, что Криштиану Роналду, который играет за «Манчестер Юнайтед», еженедельно получает 458 000 евро. Если разделить эту сумму на семь, то получится чуть более 65 000 евро.