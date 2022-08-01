Футболистки женской сборной Великобритании стали вчера чемпионками Европы. Каждая спортсменка получила по 65 000 евро в качестве премии.
Сексизм? Победительницы женского ЧЕ по футболу получили крохотные премиальные
Сексизм? Победительницы женского ЧЕ по футболу получили крохотные премиальные
Это отличная сумма, но, к сожалению, она не идет ни в какое сравнение с суммами, которыми оперируют в мужском футболе. Британские СМИ приводили в пример, что Криштиану Роналду, который играет за «Манчестер Юнайтед», еженедельно получает 458 000 евро. Если разделить эту сумму на семь, то получится чуть более 65 000 евро.
Также намногов ыше оплачивается и мужская сборная Великобритании. В прошлом году они дошли до финала чемпионата европы, ноп роиграли итальянцам. Однако каждый игрок сборной вышел с турнира на 300 000 евро богаче.
В финале чемпионата Европы женская сборная Англии на легендарном стадионе Уэмбли в дополнительное время разгромила сборную Германию (2:1). Голы Эллы Тун и Хлои Келли принесли победу любимцам хозяев поля.
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