Пн, 1.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Сексизм? Победительницы женского ЧЕ по футболу получили крохотные премиальные

rus.postimees.ee
Сексизм? Победительницы женского ЧЕ по футболу получили крохотные премиальные
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Женская сборная Англии празднует победу.
Женская сборная Англии празднует победу. Фото: James Manning

Футболистки женской сборной Великобритании стали вчера чемпионками Европы. Каждая спортсменка получила по 65 000 евро в качестве премии.

Это отличная сумма, но, к сожалению, она не идет ни в какое сравнение с суммами, которыми оперируют в мужском футболе. Британские СМИ приводили в пример, что Криштиану Роналду, который играет за «Манчестер Юнайтед», еженедельно получает 458 000 евро. Если разделить эту сумму на семь, то получится чуть более 65 000 евро.

Также намногов ыше оплачивается и мужская сборная Великобритании. В прошлом году они дошли до финала чемпионата европы, ноп роиграли итальянцам. Однако каждый игрок сборной вышел с турнира на 300 000 евро богаче.

В финале чемпионата Европы женская сборная Англии на легендарном стадионе Уэмбли в дополнительное время разгромила сборную Германию (2:1). Голы Эллы Тун и Хлои Келли принесли победу любимцам хозяев поля.

Ключевые слова
Наверх