«Фенербахче» отказался извиняться за скандирование имени Путина фанатами

«Причиной дискуссии стало 20-секундное выступление части трибун, в то время как матч длился 120 минут. Возлагать какую-либо ответственность на клуб как на юридическое лицо совершенно несправедливо», — говорится в заявлении.

Провокационную кричалку болельщики «Фенербахче» начали скандировать после того, как игрок киевлян Виталий Буяльский открыл счет на 57-й минуте и начал праздновать гол перед фанатами стамбульской команды. В ответ болельщики запели: «Ла-ла-ла, Владимир Путин!»