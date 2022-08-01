Более 500 подростков из Украины подали заявления на поступление в Школу свободы

По состоянию на 1 августа в Школу свободы подали заявления в общей сложности 558 подростков из Украины. В августе продолжится прием заявок на обучение в гимназии и будут проведены собеседования с молодыми людьми из Украины, которые собираются поступать в классы гимназической ступени.

По словам вице-канцлера по вопросам общего образования и молодежной политики Министерства образования и науки Лийны Пыльд, приятно видеть, что украинские семьи открыли для себя новую школу, и что в школе уже зарегистрировано 558 учеников, а в гимназию в ближайшем времени будет зачислено еще больше. «Все украинские дети должны иметь возможность учиться в школе с эстонским языком обучения или в школе, где используется метод языкового погружения, поэтому мы открываем новую школу в Таллинне, где больше всего учеников из Украины», – пояснила Пыльд, добавив, что Школа свободы может стать также общественным центром для украинцев, в который будут вовлечены и родители.