Слон на Пярнуском пляже оказался опасным для детей

Горка-слон, построенная девять лет назад, была повреждена соленой морской водой, а некоторые ее крепления заржавели и ослабли из-за частого использования.

В ближайшее время смотритель пляжа вытащит горку с мелководья на песок, а изготовитель осмотрит ее, чтобы узнать, чем и как можно улучшить аттракцион. От оценки зависит, подлежит ли слон восстановлению, или его придется убрать.