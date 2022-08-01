Береговая охрана оцепила лентами горку в форме слона на центральном Пярнуском пляже, так как ее использование стало опасным.
Слон на Пярнуском пляже оказался опасным для детей
Слон на Пярнуском пляже оказался опасным для детей
Горка-слон, построенная девять лет назад, была повреждена соленой морской водой, а некоторые ее крепления заржавели и ослабли из-за частого использования.
В ближайшее время смотритель пляжа вытащит горку с мелководья на песок, а изготовитель осмотрит ее, чтобы узнать, чем и как можно улучшить аттракцион. От оценки зависит, подлежит ли слон восстановлению, или его придется убрать.
Пресс-секретарь Пярнуской мэрии Теэт Роосаар заявил, что за состоянием аттракциона постоянно следят как смотритель пляжа, так и береговая охрана. Еще до начала летнего сезона слона осмотрели и отремонтировали сломанные детали.
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