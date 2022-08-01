Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 1 августа: триатлон осложнит дорожные условия в Таллинне, что происходит с эстонским климатом и репортаж с фестиваля пирожков в Ласнамяэ
Сегодня в выпуске:
- Таллиннцам следует приготовиться к серьезным нарушениям в дорожном движении в следующие выходные. Как соревнования по триатлону повлияют на городскую жизнь?
- Каждый четвертый наемный работник желает повышения заработной платы. В Финском заливе - пробка из танкеров и сухогрузов.
- Несмотря на усилия многочисленных добровольцев, число бездомных животных не сокращается. Наш репортер ознакомился с работой приюта и жизнью питомцев.
- Фестиваль пирожков в Ласнамяэ стал доброй традицией и превратился в неотъемлемый атрибут городского лета. Чем он привлекает жителей крупнейшего столичного района?
- Рекордное наводнение в Кентукки унесло жизни десятков человек. Крупнейший пожар 2022 года в Калифорнии вышел из-под контроля.
- Съезд метеорологов-любителей в Ида-Вирумаа. Что происходит с нашей погодой?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 1 августа.