«Новости в 7» за 1 августа: триатлон осложнит дорожные условия в Таллинне, что происходит с эстонским климатом и репортаж с фестиваля пирожков в Ласнамяэ

Сегодня в выпуске:

- Таллиннцам следует приготовиться к серьезным нарушениям в дорожном движении в следующие выходные. Как соревнования по триатлону повлияют на городскую жизнь?

- Каждый четвертый наемный работник желает повышения заработной платы. В Финском заливе - пробка из танкеров и сухогрузов.

- Несмотря на усилия многочисленных добровольцев, число бездомных животных не сокращается. Наш репортер ознакомился с работой приюта и жизнью питомцев.

- Фестиваль пирожков в Ласнамяэ стал доброй традицией и превратился в неотъемлемый атрибут городского лета. Чем он привлекает жителей крупнейшего столичного района?

- Рекордное наводнение в Кентукки унесло жизни десятков человек. Крупнейший пожар 2022 года в Калифорнии вышел из-под контроля.

- Съезд метеорологов-любителей в Ида-Вирумаа. Что происходит с нашей погодой?