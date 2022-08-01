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Рейнсалу Тихановской: режим Лукашенко необходимо ослабить

rus.postimees.ee
Рейнсалу Тихановской: режим Лукашенко необходимо ослабить
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21.07.2022. Tallinn. Valitsuse pressikonverents. Vasakult välisminister Urmas Reinsalu. Foto Eero Vabamägi, Postimees
21.07.2022. Tallinn. Valitsuse pressikonverents. Vasakult välisminister Urmas Reinsalu. Foto Eero Vabamägi, Postimees Фото: Eero Vabamägi

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Партия «отечество») провел сегодня телефонный разговор с демократическим лидером Беларуси Светланой Тихановской. В телефонном разговоре министр иностранных дел выразил поддержку демократическим устремлениям белорусского народа и подчеркнул, что необходимо усилить давление на режим Александра Лукашенко.

Рейнсалу подчеркнул, что необходимо принимать решения на уровне Евросоюза по оказанию давления на режим Лукашенко, в первую очередь за счет политической изоляции и санкций.

«Лукашенко — самый большой сторонник и прихвостень Путина, и именно поэтому важно применять санкции к обоим режимам одинаково, чтобы ни один из них не мог черпать жизненную силу через другого».

Министр добавил, что Эстония поддерживает демократические устремления белорусского народа, а со своей стороны хочет признать деятельность демократического движения, которое предотвращает российскую агрессию против Украины с территории Беларуси.

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