Рейнсалу Тихановской: режим Лукашенко необходимо ослабить

Рейнсалу подчеркнул, что необходимо принимать решения на уровне Евросоюза по оказанию давления на режим Лукашенко, в первую очередь за счет политической изоляции и санкций.

«Лукашенко — самый большой сторонник и прихвостень Путина, и именно поэтому важно применять санкции к обоим режимам одинаково, чтобы ни один из них не мог черпать жизненную силу через другого».