В Россий предложили запретить гражданам «недружественных» стран усыновлять российских детей

Депутаты предложили внести такие поправки в две статьи Семейного кодекса России, которые регулируют, кто может усыновлять детей, а также, кто может быть назначен опекуном или попечителем ребенка.

Передача детей-сирот на воспитание в семьи граждан «недружественных» стран, пишут авторы законопроекта в пояснительной записке, «очевидно, не отвечает национальным интересам нашей страны».

Уже многие годы «коллективный запад» подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности. «Хочешь победить народ — воспитай его детей». Передача наших детей на воспитание в «недружественные страны» — это удар по будущему нации.

Авторы инициативы подчеркнули, что «указанный законопроект не направлен на полный запрет иностранного усыновления».