Балканский вулкан остынет не скоро

В воскресенье 31 июля живущие в Косово сербы снова, как и осенью 2021 года, принялись блокировать пограничные переходы между частично признанной республикой и соседней метрополией. На этот раз обострение быстро сгладилось, но ненадолго. О логике этих обострений Postimees поговорил с экспертом по «балканской проблеме».
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Чуть более полугода назад Косово попыталось запретить въезд машинам с сербскими номерами, что вызвало недельные беспорядки и приведение армии Сербии в состояние повышенной готовности.