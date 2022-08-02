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«Несмотря на неизбежное сближение с Европой, Сербия остается клиентом Москвы». О балканском «вулкане»

Интервью
Ян Левченко
, журналист
«Несмотря на неизбежное сближение с Европой, Сербия остается клиентом Москвы». О балканском «вулкане»
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Красноречивое граффити в городе Косовска Митровица.
Красноречивое граффити в городе Косовска Митровица. Фото: Анна Толстова

В воскресенье 31 июля живущие в Косово сербы снова, как и осенью 2021 года, принялись блокировать пограничные переходы между частично признанной республикой и соседней метрополией. На этот раз обострение быстро сгладилось, но ненадолго. О логике этих обострений Postimees поговорил с экспертом по «балканской проблеме».

Чуть более полугода назад Косово попыталось запретить въезд машинам с сербскими номерами, что вызвало недельные беспорядки и приведение армии Сербии в состоянии повышенной готовности. В минувший выходной в ответ на намерение властей Косово регистрировать всех въезжающих в республику соседей и поменять номера у машин, зарегистрированных в сербской автономии, ее наиболее активные представители снова встали горой за славянский мир и веру православную. Европейские медиа почти не нервничали (дело было в выходной), недремлющие российские – закричали, что это приказ НАТО «наказать» сербов за поддержку России.

Уже к утру понедельника были достигнуты договоренности об отправке косовских предложений на доработку в обмен на разбор баррикад. Усталые, но выполнившие свой долг сербы потянулись по домам. Но почему в сербской риторике по поводу возможного ответа на какое-то ожесточение правил перехода границы вдруг прозвучал термин «денацификация» (депутат от правящей партии Сербии Владимир Джуканович)? Видимо, пока можно предложить такой ответ: в качестве инструментов давления и эскалации напряжения выбираются наиболее доходчивые и угрожающие аналогии.

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