По словам Юллара Кальюсте, члена правления автобусной компании Sebe, которая обслуживает маршруты общественного транспорта в основном в городе Пярну и близлежащих маршрутах, договоры, заключенные на обслуживание линий общего пользования на основе принципа индексации (ATL), не принимают во внимание увеличение затрат в результате необычно быстрого роста цен на газ метан и другие виды топлива, и контракты нужно изменить.
Sebe: контракты на общественные услуги не гарантируют устойчивости автобусного сообщения
По словам Юллара Кальюсте, проблем заключается в том, что формулы индексации, которые удовлетворительно функционировали в стабильной экономической среде, уже не в состоянии оперативно компенсировать перевозчику чрезвычайное изменение цен.
«В большинстве договоров по всей Эстонии формула индексации нанесла перевозчику чрезвычайные убытки, но есть и противоположные исключения. Также важна частота индексации и исходные данные, которые необходимо учитывать при индексации», — пояснил Кальюсте BNS.
По его словам, хуже всего обстоит дело с ATL администрации города Пярну, где периодичность индексации составляет один раз в год, в большинстве уездных договорах частота составляет два раза в год. «По сути, Sebe по-прежнему обслуживает линии общего пользования города Пярну по цене за километр, которая выводится из цены на СПГ в третьем квартале 2021 года, то есть 0,99 евро за килограмм», — сказал член правления Sebe.
По словам Кальюсте, цена на СПГ начала расти в четвертом квартале 2021 года. Цена имела тенденцию к росту и в течение всего 2022 года, и сегодняшняя цена составляет уже 3,4 евро, что означает, что по сравнению с третьим кварталом 2021 года рост цен на данный момент составляет 350 процентов.
Надеются на компенсацию
«Разумное ожидание перевозчиков — индексировать раз в квартал и сравнивать показатели того же квартала с базовым кварталом контракта. Кредитование перевозчика на один квартал до тех пор, пока не станут известны фактические расходы за квартал, является вполне разумным и уместным ожиданием с учетом текущей непредсказуемой и турбулентной экономической ситуации», — сказал Кальюсте.
В контрактах на уездные перевозки, находящихся в ведении Департамента транспорта, нашлись государственные средства для частичного покрытия возросших расходов на топливо перевозчиков, на том же основании есть надежда на компенсацию во втором квартале. К сожалению, подлежащие компенсации суммы составляют порядка 1/3 расчетов, произведенных перевозчиками в отношении чрезвычайных расходов.
По словам руководителя Sebe, компенсация не является устойчивым решением даже в долгосрочной перспективе. «Этот кризис фактически показал всем сторонам узкое место ATL, то есть неадекватность логики индексации, которая нуждается в серьезной коррекции», — сказал Кальюсте и подчеркнул, что вопрос, прежде всего, заключается в доброй воле найти правовые основания в рамках договоров о государственных закупках и способность бюджетных учреждений принимать дополнительные бюджеты.
Sebe хочет получить ответ от города Пярну на запрос о повышении компенсации на этой неделе. «Как перевозчик, мы, конечно, не хотим игнорировать свои договорные обязательства, «неожиданно» останавливая автобусы, но возможность субсидировать рейсовый общественный транспорт в таких масштабах больше невозможна», — заявил менеджер компании.
В автобусном парке «Себе» 140 автобусов, из них 19 работают на газу, остальные на других видах топлива.