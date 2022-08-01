Sebe: контракты на общественные услуги не гарантируют устойчивости автобусного сообщения

По словам Юллара Кальюсте, проблем заключается в том, что формулы индексации, которые удовлетворительно функционировали в стабильной экономической среде, уже не в состоянии оперативно компенсировать перевозчику чрезвычайное изменение цен.

Юллар Кальюсте. Фото: Kristjan Teedema

«В большинстве договоров по всей Эстонии формула индексации нанесла перевозчику чрезвычайные убытки, но есть и противоположные исключения. Также важна частота индексации и исходные данные, которые необходимо учитывать при индексации», — пояснил Кальюсте BNS.

По его словам, хуже всего обстоит дело с ATL администрации города Пярну, где периодичность индексации составляет один раз в год, в большинстве уездных договорах частота составляет два раза в год. «По сути, Sebe по-прежнему обслуживает линии общего пользования города Пярну по цене за километр, которая выводится из цены на СПГ в третьем квартале 2021 года, то есть 0,99 евро за килограмм», — сказал член правления Sebe.

По словам Кальюсте, цена на СПГ начала расти в четвертом квартале 2021 года. Цена имела тенденцию к росту и в течение всего 2022 года, и сегодняшняя цена составляет уже 3,4 евро, что означает, что по сравнению с третьим кварталом 2021 года рост цен на данный момент составляет 350 процентов.

Надеются на компенсацию