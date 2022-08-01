Реклама войны пришла в ТикТок: авторы видео готовы спрашивать про «8 лет» за копейки

К примеру, выкладывали и удалили такое видео тиктокеры Дима Ролдозер (@rold0zzer) с аудиторией 1,5 млн подписчиков, Сергей Ласкин (@laskynn) — 2,6 млн подписчиков и Виолеттта Куликова (@violetta_kulikova) — 1,4 млн подписчиков.

Значительную часть видео после публикации уже удалили или убрали звук, но часть видео корреспонденты «Новой» успели сохранить. Также записи можно найти в видеоподборках с их «разоблачением».

Корреспондентка «Новой» спросила у некоторых авторов видео, что они думают по поводу сообщений с техническим заданием, но не получила ответа на вопрос.

Наталья Вишнякова, с профиля которой блогерам рассылали «методички», тоже блогерша, на ее страницу в инстаграме подписаны 100 тысяч человек. Девушка занимается музыкой, а в профиле выкладывает свои селфи. Судя по странице во «Вконтакте», Наталья — студентка и предположительно учится в РГСУ (вуз указан в ее профиле, а еще она подписана на несколько университетских пабликов, хотя официального подтверждения этому нет).

Девушка подтвердила «Новой», что предлагала блогерам снимать рекламу про ДНР и ЛНР. По ее словам, она получила задание от знакомого блогера и уже отказалась от проекта (больше подробностей Наталья давать не стала).

Фото: Новая Газета. Европа