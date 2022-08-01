В открывшемся в понедельник сезоне охоты на медведя Департамент окружающей среды предоставляет возможность отстрела 90 медведей, а шесть лицензий поначалу остаются резервными, чтобы позже при необходимости их можно было предоставить тем регионам, где они будут совершенно необходимы.
В Эстонии открылся сезон охоты на медведя
В последние годы численность медведей в Эстонии увеличилась и осенью 2021 года оценивалась почти в 1000 особей. В результате расширился ареал медведя и увеличилось его поголовье и в Южной Эстонии. Медведи все чаще пересекались с людьми, что вызывало как экзальтацию, так и страх.
«К сожалению, увеличение количества медведей сопровождается и причиняемым ими ущербом. Основная цель охоты на медведя – избежать и предотвратить ущерб, причиняемый медведями. Кроме того, это также способствует сохранению чувство опаски медведей перед людьми», — пояснила заместитель генедиректора Департамента окружающей среды Леэло Кукк.
Как и в предыдущие годы, Департамент окружающей среды в начале сезона охоты держит в резерве часть разрешений на отстрел, чтобы по мере необходимости направлять в регионы, где медведи причиняют больше ущерба. «Опыт прошлых лет показывает, что выдача разрешений в два этапа оправдала себя. Даже в разгар охотничьего сезона в некоторых районах медведи наносят больший вред, когда начинают слишком много искать корм в хозяйствах людей. Всего планируется выдать до 96 разрешений на отстрел медведя, шесть из них остаются в резерве", - сказала Кукк.
Медведи в основном склонны обирать ульи, реже задирать домашний скот или разрывать тюки силоса. Всего в 2021 году медведи разорили почти 800 ульев. Много таких случаев было в регионах, где медведи только появились, и предупредительные меры против них люди еще не освоили.
«Мы напоминаем людям, что охота — не единственная мера, позволяющая избежать и предотвратить ущерб. Нужно думать о профилактике, а самый эффективный способ отпугнуть медведей от ульев и силосных тюков — это установить вокруг улья и силосных тюков электрощит. Домашний скот можно защитить оградой против хищиков», — отметила Леэло Кукк.
Департамент окружающей среды компенсирует до половины стоимости сооружения ограждения против хищников. Подробную информацию об этом можно получить на сайте странице департамента.
Хотя состояние популяции медведей в целом очень хорошее, ее плотность все же колеблется. Больше медведей в Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа и Йыгевамаа, меньше у южной границы Эстонии. Это также находит отражение в региональном распределении разрешений на охоту.
В Харьюмаа можно отстрелять 12 медведей, в Ида-Вирумаа 13, в Йыгевамаа 9, в Ярвамаа 12, в Ляэнемаа 2, в Ляэне-Вирумаа 15, в Пыльвамаа 3, в Пярнумаа 5, в Рапламаа 3, в Тартумаа 7, в Валгамаа 2, в Вильяндимаа 6, а в Вырумаа одного медведя.
Всего в прошлом году в Эстонии было отстреляно 87 медведей, то есть разрешенный объем охоты был полностью реализован.
Охотиться на медведя в Эстонии можно до конца октября.