В Эстонии открылся сезон охоты на медведя

В последние годы численность медведей в Эстонии увеличилась и осенью 2021 года оценивалась почти в 1000 особей. В результате расширился ареал медведя и увеличилось его поголовье и в Южной Эстонии. Медведи все чаще пересекались с людьми, что вызывало как экзальтацию, так и страх.

«К сожалению, увеличение количества медведей сопровождается и причиняемым ими ущербом. Основная цель охоты на медведя – избежать и предотвратить ущерб, причиняемый медведями. Кроме того, это также способствует сохранению чувство опаски медведей перед людьми», — пояснила заместитель генедиректора Департамента окружающей среды Леэло Кукк.

Как и в предыдущие годы, Департамент окружающей среды в начале сезона охоты держит в резерве часть разрешений на отстрел, чтобы по мере необходимости направлять в регионы, где медведи причиняют больше ущерба. «Опыт прошлых лет показывает, что выдача разрешений в два этапа оправдала себя. Даже в разгар охотничьего сезона в некоторых районах медведи наносят больший вред, когда начинают слишком много искать корм в хозяйствах людей. Всего планируется выдать до 96 разрешений на отстрел медведя, шесть из них остаются в резерве", - сказала Кукк.