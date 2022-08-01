MTÜ Eesti Pagulasabi уже оказала финансовую поддержку почти 130 000 человек в Украине.
MTÜ Eesti Pagulasabi оказала финансовую поддержку почти 130 000 человек в Украине
MTÜ Eesti Pagulasabi оказала финансовую поддержку почти 130 000 человек в Украине
Pagulasabi распределяет денежные субсидии, чтобы люди могли сами решить, что им нужно больше всего. На данный момент Pagulasabi поддержала 43 530 домохозяйств, то есть примерно 130 000 человек.
«В общей сложности мы предоставили денежную поддержку на сумму более 21,5 млн евро, что составляет около 70 евро на члена семьи в месяц»,- сообщает Pagulasabi в обзор своей деятельности.
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