Экономист – об инфляции в 23%: бывало и хуже

- Сбережения населения почти не растут
- Теперь будем жить немного беднее
- Все идет не так, как хотелось бы
Инфляция в июле ускорилась до 23 процентов. Расходы жителей Эстонии бьют рекорды. Как простому человеку с этим справляться?
Инфляция в июле ускорилась до 23 процентов. Расходы жителей Эстонии бьют рекорды. Как простому человеку с этим справляться?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире экономический аналитик банка LHV и бывший экономический советник президента Хейдо Витсур.
Выдержки из беседы:
– Как простому человеку справляться с рекордным ростом цен?
– Мы справились 10 лет назад, справимся и теперь. Сейчас мы намного богаче, чем тогда. Конечно, этой зимой мы не будем жить так, как три года назад. Мы будем жить немного беднее.
– Население беднеет, и это можно констатировать?
– Да, это реальность. Если зарплаты и повысились, то на 6–12%, а цены выросли на 23%. Пенсии увеличились всего на 6%. Люди будут жить беднее, однозначно.
– Стали ли уменьшаться суммы накоплений на банковских счетах? Какие тенденции обозначились?
– Статистика Банка Эстонии показывает, что если раньше сбережения населения постоянно росли, то в этом году они почти не растут.
– Новые ценовые рекорды еще впереди?
– Трудно сказать, поскольку это проблема не чисто экономическая, а геополитическая и логистическая. Многое зависит от того, случится ли рецессия в экономике США и Германии. Сейчас оценки расходятся. Рецессия обрушит спрос и цены.
– Приведут ли нынешние процессы к рецессии экономики Эстонии?
– Это зависит от ситуации в Европе. Мы экспортируем 70% своей промышленной продукции. В условиях рецессии европейской экономики спрос на наши продукты и товары тоже упадет. Если мы не найдем новые рынки, возникнет рецессия или мизерный рост.
– Почему прогнозы о замедлении инфляции со II полугодия не оправдались?
– Я думал, что в апреле мы выйдем на новое плато и обстановка стабилизируется, но этого не случилось. Война продолжается, кризис продолжается, логистические проблемы никуда не исчезли. Это означает, что всё идет не так, как хотелось бы.
– Банк Эстонии обычно прогнозировал инфляцию в пару процентов, на поверку вышло, что она в 10 раз выше. В чем проблема? Это ведь не статистическая погрешность…
– Дело в том, что это не столько экономический, сколько геополитический кризис. Тут экономисты бессильны, поскольку в данном случае они не контролируют обстановку. Кроме того, экономисты не могут знать наперед всех последствий санкций.
– На что рассчитывать простому человеку? И как справляться в этой ситуации?
– Нужно экономить.
Мы жили не по средствам, получали энергоносители на льготных условиях.
При этом энергоносители – основа всей экономики и нашей жизни.
– С чего же начинать экономить?
– Сокращать потребление энергии, поскольку именно она подорожала больше всего. Можно отключить кондиционеры, меньше тратить топлива…
– Статистика показывает, что люди уже стали меньше заправляться, используя при этом самое дешевое топливо.
– Люди в курсе и уже давно начали что-то предпринимать. Люди поступают разумнее, чем правительство.
– В чем это выражается?
– Они знают, как в такой ситуации действовать.
Инфляция индивидуально влияет на каждого человека. Люди с солидными доходами продолжают путешествовать и ни в чем себе не отказывают, а кто-то едва сводит концы с концами – на них инфляция оказывает 100-процентное влияние.
Цитируя Толстого, каждый человек несчастлив по-своему, а счастье у всех одинаковое. Так же и с инфляцией. Правительство не может быть в курсе проблем каждого отдельно взятого человека и из-за этого действует усредненно. И проблема в том, что среднего человека как такового просто нет.
– Будет ли потребительская инфляция расти и дальше?
– Боюсь, что в течение этого года цены продолжат расти, за исключением цен на электроэнергию и тепло. Надеюсь, что осенью правительство установит новый порядок компенсации расходов на электричество и отопление.
– При этом Eesti Gaas повышает цены для бытовых потребителей на 77%. То ли еще будет?
– Газ – это отдельная история. Сейчас он уже в 10 раз дороже, чем год назад, и в семь раз дороже, чем в Америке. При этом появились положительные признаки того, что не все цены будут расти осенью и зимой. Я имею в виду электроэнергию и отопление.
– При условии, что этим расходы будут компенсироваться всем жителям Эстонии, а не отдельно взятым категориям…
– Иначе просто невозможно.
– Иначе люди просто не смогут оплачивать свои счета?
– Очень многие не могли справиться с такими расходами и минувшей зимой.
Думаю, что разумно компенсировать счета всем жителям Эстонии. Между прочим, во многих странах Европы уже долгие годы применяются фиксированные цены.
– То есть, цены контролируются со стороны государства и не всё регулируется свободным рынком?
– Рынок регулирует цены, но не так, как нам хочется.
– Что еще могло бы предпринять государство, помимо регулирования цен на отопление и электричество?
– Возможностей не так уж много. В условиях рыночной экономики устанавливать цены на продукты питания и другие товары, в принципе, невозможно.
– На цены можно влиять с помощью акцизов и других налогов. Сейчас вот правительство отказалось снижать акциз на топливо, но инфляция не отступает…
– Снижение стоимости топлива на 4 цента за литр не очень-то поможет.
Решение установить потолок цен на электричество и отопление поможет гораздо больше.
– А не снизить ли НСО на товары первой необходимости?
– В принципе, можно было бы.
Однако, единая налоговая ставка у нас словно «священная корова», и никто не хочет ее трогать. В других странах ее меняют гораздо чаще.
Как правило, НСО на продукты питания там всегда ниже, чем на другие товары.
– Почему именно Эстония стала лидером по инфляции в ЕС, а также обогнала Россию и Украину?
– Про Украину не буду говорить. Что касается России, то тут очень просто: мы импортируем электроэнергию, они экспортируют. Мировые цены на них не оказывают такого влияния, как на Эстонию. Они могут устанавливать любые потолки, в нашем случае это невозможно. Мы долго пользовались тем, что получали дешевый газ, бензин и дизель – даже дешевле, чем в Америке. Благодаря этому жили 30 лет довольно хорошо. Теперь нам придется платить по мировым стандартам, а они такие, как есть.
– Так почему же мы первые в Европе по инфляции?
– Не все страны ЕС имели возможность использовать это преимущество – дешевый природный газ и дешевое биржевое электричество. Теперь все изменилось.
– Стоимость электричества в Эстонии теперь растет быстрее биржевых цен. Закономерно ли это?
– Этот вопрос нужно адресовать энергетикам. Не могу на него ответить.
– В Великобритании, как только инфляция достигла 9%, тут же задумались, не объявить ли чрезвычайное положение в стране. Не слишком ли мы спокойно реагируем на происходящее с ценами?
– В постсоветские годы у нас инфляция была не 25%, а намного выше: каждый год увеличивалась в 10 раз. В первые годы после введения эстонской кроны рост цен составил 40%.
– Может ли инфляция и теперь ускориться до 40%?
– Думаю, что нет. Добавится еще пару процентов.
– Европейский центробанк поднимает процентные ставки. Стоит ли ждать быстрой победы?
– Не стоит. Для борьбы с инфляцией 70-х годов потребовалось очень много времени, и процентные ставки были очень высоки.
– Как повышение ставок отразится на банках, потребителях и предпринимателях?
– Думаю, что повышение ставок не будет столь же большим, как в 70-е годы, рост останется умеренным, поэтому катастрофического влияния не произойдет. Полагаю, что повышение ставки до 0,5–1% – это не такое бремя, которого невозможно выдержать.
– Предприниматели отмечают, что пришла пора серьезно урезать расходы – не приведет ли это к росту безработицы?
– Если спрос будет высоким, резать расходы не придется. А обученная рабочая сила после кризиса как никогда нужна. Это ясно показывается ситуация с нехваткой работников в аэропортах.
– Что будет происходить с зарплатами в ближайшее время?
– Они растут и будут расти. И надеюсь, что немного быстрее, чем сейчас, но, конечно, они не увеличатся на 23% в год.
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Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein