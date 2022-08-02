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Экономист – об инфляции в 23%: бывало и хуже

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Экономист – об инфляции в 23%: бывало и хуже
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  • Сбережения населения почти не растут
  • Теперь будем жить немного беднее
  • Все идет не так, как хотелось бы

Инфляция в июле ускорилась до 23 процентов. Расходы жителей Эстонии бьют рекорды. Как простому человеку с этим справляться?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире экономический аналитик банка LHV и бывший экономический советник президента Хейдо Витсур.

Выдержки из беседы:

– Как простому человеку справляться с рекордным ростом цен?

– Мы справились 10 лет назад, справимся и теперь. Сейчас мы намного богаче, чем тогда. Конечно, этой зимой мы не будем жить так, как три года назад. Мы будем жить немного беднее.

– Население беднеет, и это можно констатировать?

– Да, это реальность. Если зарплаты и повысились, то на 6–12%, а цены выросли на 23%. Пенсии увеличились всего на 6%. Люди будут жить беднее, однозначно.

– Стали ли уменьшаться суммы накоплений на банковских счетах? Какие тенденции обозначились?

– Статистика Банка Эстонии показывает, что если раньше сбережения населения постоянно росли, то в этом году они почти не растут.

– Новые ценовые рекорды еще впереди?

– Трудно сказать, поскольку это проблема не чисто экономическая, а геополитическая и логистическая. Многое зависит от того, случится ли рецессия в экономике США и Германии. Сейчас оценки расходятся. Рецессия обрушит спрос и цены.

– Приведут ли нынешние процессы к рецессии экономики Эстонии?

– Это зависит от ситуации в Европе. Мы экспортируем 70% своей промышленной продукции. В условиях рецессии европейской экономики спрос на наши продукты и товары тоже упадет. Если мы не найдем новые рынки, возникнет рецессия или мизерный рост.

– Почему прогнозы о замедлении инфляции со II полугодия не оправдались?

– Я думал, что в апреле мы выйдем на новое плато и обстановка стабилизируется, но этого не случилось. Война продолжается, кризис продолжается, логистические проблемы никуда не исчезли. Это означает, что всё идет не так, как хотелось бы.

– Банк Эстонии обычно прогнозировал инфляцию в пару процентов, на поверку вышло, что она в 10 раз выше. В чем проблема? Это ведь не статистическая погрешность…

– Дело в том, что это не столько экономический, сколько геополитический кризис. Тут экономисты бессильны, поскольку в данном случае они не контролируют обстановку. Кроме того, экономисты не могут знать наперед всех последствий санкций.

– На что рассчитывать простому человеку? И как справляться в этой ситуации?

– Нужно экономить.

Мы жили не по средствам, получали энергоносители на льготных условиях.

При этом энергоносители – основа всей экономики и нашей жизни.

– С чего же начинать экономить?

– Сокращать потребление энергии, поскольку именно она подорожала больше всего. Можно отключить кондиционеры, меньше тратить топлива…

– Статистика показывает, что люди уже стали меньше заправляться, используя при этом самое дешевое топливо.

– Люди в курсе и уже давно начали что-то предпринимать. Люди поступают разумнее, чем правительство.

– В чем это выражается?

– Они знают, как в такой ситуации действовать.

Инфляция индивидуально влияет на каждого человека. Люди с солидными доходами продолжают путешествовать и ни в чем себе не отказывают, а кто-то едва сводит концы с концами – на них инфляция оказывает 100-процентное влияние.

Цитируя Толстого, каждый человек несчастлив по-своему, а счастье у всех одинаковое. Так же и с инфляцией. Правительство не может быть в курсе проблем каждого отдельно взятого человека и из-за этого действует усредненно. И проблема в том, что среднего человека как такового просто нет.

– Будет ли потребительская инфляция расти и дальше?

– Боюсь, что в течение этого года цены продолжат расти, за исключением цен на электроэнергию и тепло. Надеюсь, что осенью правительство установит новый порядок компенсации расходов на электричество и отопление.

– При этом Eesti Gaas повышает цены для бытовых потребителей на 77%. То ли еще будет?

– Газ – это отдельная история. Сейчас он уже в 10 раз дороже, чем год назад, и в семь раз дороже, чем в Америке. При этом появились положительные признаки того, что не все цены будут расти осенью и зимой. Я имею в виду электроэнергию и отопление.

– При условии, что этим расходы будут компенсироваться всем жителям Эстонии, а не отдельно взятым категориям…

– Иначе просто невозможно.

– Иначе люди просто не смогут оплачивать свои счета?

– Очень многие не могли справиться с такими расходами и минувшей зимой.

Думаю, что разумно компенсировать счета всем жителям Эстонии. Между прочим, во многих странах Европы уже долгие годы применяются фиксированные цены.

– То есть, цены контролируются со стороны государства и не всё регулируется свободным рынком?

– Рынок регулирует цены, но не так, как нам хочется.

– Что еще могло бы предпринять государство, помимо регулирования цен на отопление и электричество?

– Возможностей не так уж много. В условиях рыночной экономики устанавливать цены на продукты питания и другие товары, в принципе, невозможно.

– На цены можно влиять с помощью акцизов и других налогов. Сейчас вот правительство отказалось снижать акциз на топливо, но инфляция не отступает…

– Снижение стоимости топлива на 4 цента за литр не очень-то поможет.

Решение установить потолок цен на электричество и отопление поможет гораздо больше.

– А не снизить ли НСО на товары первой необходимости?

– В принципе, можно было бы.

Однако, единая налоговая ставка у нас словно «священная корова», и никто не хочет ее трогать. В других странах ее меняют гораздо чаще.

Как правило, НСО на продукты питания там всегда ниже, чем на другие товары.

– Почему именно Эстония стала лидером по инфляции в ЕС, а также обогнала Россию и Украину?

– Про Украину не буду говорить. Что касается России, то тут очень просто: мы импортируем электроэнергию, они экспортируют. Мировые цены на них не оказывают такого влияния, как на Эстонию. Они могут устанавливать любые потолки, в нашем случае это невозможно. Мы долго пользовались тем, что получали дешевый газ, бензин и дизель – даже дешевле, чем в Америке. Благодаря этому жили 30 лет довольно хорошо. Теперь нам придется платить по мировым стандартам, а они такие, как есть.

– Так почему же мы первые в Европе по инфляции?

– Не все страны ЕС имели возможность использовать это преимущество – дешевый природный газ и дешевое биржевое электричество. Теперь все изменилось.

– Стоимость электричества в Эстонии теперь растет быстрее биржевых цен. Закономерно ли это?

– Этот вопрос нужно адресовать энергетикам. Не могу на него ответить.

– В Великобритании, как только инфляция достигла 9%, тут же задумались, не объявить ли чрезвычайное положение в стране. Не слишком ли мы спокойно реагируем на происходящее с ценами?

– В постсоветские годы у нас инфляция была не 25%, а намного выше: каждый год увеличивалась в 10 раз. В первые годы после введения эстонской кроны рост цен составил 40%.

– Может ли инфляция и теперь ускориться до 40%?

– Думаю, что нет. Добавится еще пару процентов.

– Европейский центробанк поднимает процентные ставки. Стоит ли ждать быстрой победы?

– Не стоит. Для борьбы с инфляцией 70-х годов потребовалось очень много времени, и процентные ставки были очень высоки.

– Как повышение ставок отразится на банках, потребителях и предпринимателях?

– Думаю, что повышение ставок не будет столь же большим, как в 70-е годы, рост останется умеренным, поэтому катастрофического влияния не произойдет. Полагаю, что повышение ставки до 0,5–1% – это не такое бремя, которого невозможно выдержать.

– Предприниматели отмечают, что пришла пора серьезно урезать расходы – не приведет ли это к росту безработицы?

– Если спрос будет высоким, резать расходы не придется. А обученная рабочая сила после кризиса как никогда нужна. Это ясно показывается ситуация с нехваткой работников в аэропортах.

– Что будет происходить с зарплатами в ближайшее время?

– Они растут и будут расти. И надеюсь, что немного быстрее, чем сейчас, но, конечно, они не увеличатся на 23% в год.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: новые ценовые рекорды впереди? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein
Студия Postimees: новые ценовые рекорды впереди? /Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein Фото: Sander Ilvest
  • Почему прогнозы о замедлении инфляции со II полугодия не оправдались?
  • Будет ли потребительская инфляция расти и дальше?
  • Как простому человеку справляться с ударным ростом цен?
  • Правительство отказалось снижать акциз на топливо, но инфляция не отступает. Нужно ли что-то предпринимать?
  • Европейский центробанк поднимает процентные ставки. Стоит ли ждать быстрой победы?
  • Как повышение ставок отразится на банках, потребителях и предпринимателях?
  • Предприниматели отмечают, что пришла пора серьезно урезать расходы – не приведет ли это к росту безработицы?
  • Приведут ли нынешние процессы к рецессии экономики?
  • Почему именно Эстония стала лидером по инфляции в ЕС?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Calvin Klein 

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