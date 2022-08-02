Экономист – об инфляции в 23%: бывало и хуже

– Я думал, что в апреле мы выйдем на новое плато и обстановка стабилизируется, но этого не случилось. Война продолжается, кризис продолжается, логистические проблемы никуда не исчезли. Это означает, что всё идет не так, как хотелось бы.

– Банк Эстонии обычно прогнозировал инфляцию в пару процентов, на поверку вышло, что она в 10 раз выше. В чем проблема? Это ведь не статистическая погрешность…

– Дело в том, что это не столько экономический, сколько геополитический кризис. Тут экономисты бессильны, поскольку в данном случае они не контролируют обстановку. Кроме того, экономисты не могут знать наперед всех последствий санкций.

– На что рассчитывать простому человеку? И как справляться в этой ситуации?

– Нужно экономить.

Мы жили не по средствам, получали энергоносители на льготных условиях.

При этом энергоносители – основа всей экономики и нашей жизни.

– С чего же начинать экономить?

– Сокращать потребление энергии, поскольку именно она подорожала больше всего. Можно отключить кондиционеры, меньше тратить топлива…

– Статистика показывает, что люди уже стали меньше заправляться, используя при этом самое дешевое топливо.

– Люди в курсе и уже давно начали что-то предпринимать. Люди поступают разумнее, чем правительство.

– В чем это выражается?

– Они знают, как в такой ситуации действовать.