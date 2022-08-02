Инфляция в июле ускорилась до 23 процентов. Расходы жителей Эстонии бьют рекорды. Как простому человеку с этим справляться?
Студия Postimees: новые ценовые рекорды впереди?
14:00
Студия Postimees: новые ценовые рекорды впереди?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экономический аналитик банка LHV и бывший экономический советник президента Хейдо Витсур. Смотрите интервью в 14:00!
- Почему прогнозы о замедлении инфляции со II полугодия не оправдались?
- Будет ли потребительская инфляция расти и дальше?
- Как простому человеку справляться с ударным ростом цен?
- Правительство отказалось снижать акциз на топливо, но инфляция не отступает. Нужно ли что-то предпринимать?
- Европейский центробанк поднимает процентные ставки. Стоит ли ждать быстрой победы?
- Как повышение ставок отразится на банках, потребителях и предпринимателях?
- Предприниматели отмечают, что пришла пора серьезно урезать расходы – не приведет ли это к росту безработицы?
- Приведут ли нынешние процессы к рецессии экономики?
- Почему именно Эстония стала лидером по инфляции в ЕС?
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