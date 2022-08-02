Вт, 2.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Студия Postimees: новые ценовые рекорды впереди?

14:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: новые ценовые рекорды впереди?
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Инфляция в июле ускорилась до 23 процентов. Расходы жителей Эстонии бьют рекорды. Как простому человеку с этим справляться?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире экономический аналитик банка LHV и бывший экономический советник президента Хейдо Витсур. Смотрите интервью в 14:00!

  • Почему прогнозы о замедлении инфляции со II полугодия не оправдались?
  • Будет ли потребительская инфляция расти и дальше?
  • Как простому человеку справляться с ударным ростом цен?
  • Правительство отказалось снижать акциз на топливо, но инфляция не отступает. Нужно ли что-то предпринимать?
  • Европейский центробанк поднимает процентные ставки. Стоит ли ждать быстрой победы?
  • Как повышение ставок отразится на банках, потребителях и предпринимателях?
  • Предприниматели отмечают, что пришла пора серьезно урезать расходы – не приведет ли это к росту безработицы?
  • Приведут ли нынешние процессы к рецессии экономики?
  • Почему именно Эстония стала лидером по инфляции в ЕС?
Ключевые слова
Наверх