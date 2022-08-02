Канепи неплохо начала выступление на турнире в США

На турнире, который проходил в столице США Вашингтоне эстонке понадобился час 22 минуты, чтобы обыграть соепрницу.

В первом сете Канепи сразу взяла игру в свои руки и начала вести со счетом 3:1. Она выиграла и следующую подачу соперницы, но один раз пропустила подачу. Однако на дальнейшую борьбу у бельгийки не хватило сил. Счет был 5:1.

Во втором сете решающие моменты пришлись на вторую часть сражения. Долгое время сохранялась ничья, но Канепи сумела переломить ход игры в свою пользу.