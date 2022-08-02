Большой теннис переместился в Северную Америку, где на кортах с твердым покрытием готовятся к последнему крупному турниру года – US Open. Кая Канепи (WTA 37) обыграла в первом круге турнира WTA Citi Open Греэт Миннен (WTA 99) (6:3, 6:3).
Канепи неплохо начала выступление на турнире в США
Канепи неплохо начала выступление на турнире в США
На турнире, который проходил в столице США Вашингтоне эстонке понадобился час 22 минуты, чтобы обыграть соепрницу.
В первом сете Канепи сразу взяла игру в свои руки и начала вести со счетом 3:1. Она выиграла и следующую подачу соперницы, но один раз пропустила подачу. Однако на дальнейшую борьбу у бельгийки не хватило сил. Счет был 5:1.
Во втором сете решающие моменты пришлись на вторую часть сражения. Долгое время сохранялась ничья, но Канепи сумела переломить ход игры в свою пользу.
Во второму туре Кая Канепи встретится с китаянкой Чжу Лин (WTA 97). До этого они еще между собой не играли.
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