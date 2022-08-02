Вт, 2.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Канепи неплохо начала выступление на турнире в США

rus.postimees.ee
Канепи неплохо начала выступление на турнире в США
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кая Канепи.
Кая Канепи. Фото: Steven Paston

Большой теннис переместился в Северную Америку, где на кортах с твердым покрытием готовятся к последнему крупному турниру года – US Open. Кая Канепи (WTA 37) обыграла в первом круге турнира WTA Citi Open Греэт Миннен (WTA 99) (6:3, 6:3).

На турнире, который проходил в столице США Вашингтоне эстонке понадобился час 22 минуты, чтобы обыграть соепрницу.

В первом сете Канепи сразу взяла игру в свои руки и начала вести со счетом 3:1. Она выиграла и следующую подачу соперницы, но один раз пропустила подачу. Однако на дальнейшую борьбу у бельгийки не хватило сил. Счет был 5:1.

Во втором сете решающие моменты пришлись на вторую часть сражения. Долгое время сохранялась ничья, но Канепи сумела переломить ход игры в свою пользу.

Во второму туре Кая Канепи встретится с китаянкой Чжу Лин (WTA 97). До этого они еще между собой не играли.

Ключевые слова
Наверх