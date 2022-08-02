Государство подыщет нарвскому танку новое место

«У меня и у правительства одно мнение: нарвскому танку нужно найти лучшее место, чтобы было возможно его достойно содержать. Танк нужно достойно перенести, учитывая, каким символом он является для местных жителей», - сказал Ляэнеметс вчера на пресс-конференции в Нарве. По его оценке, к танку не может быть подхода как к памятнику, так как это символ агрессии.