Зоолог Алексей Туровский рассказывает, какое животное является самым опасным в эстонских лесах, а также что делать, если вы столкнулись с бурым медведем, вес которого может достигать 400 кг, или лосихой, опекающей своего детеныша.
Что делать, если вы встретили в лесу медведя, лося или кабана? Советует зоолог Туровский
Согласно недавнему исследованию Fjällräven, встреча с диким животным является одной из наиболее распространенных причин, по которой женщины боятся ходить в лесные походы – каждая вторая эстонка боится встречи с медведем, лосем или кабаном. Изветсный зоолог Туровский рассказывает, как обезопасить себя при встрече с представителями дикой фауны.
Встретив медведя, вспомните рождественское стихотворение
По словам Туровского, если вы увидели медведя на большом, пусть даже двадцатиметровом, расстоянии, вы должны немедленно остановиться и начать разговаривать с медведем в спокойной и монотонной манере. «Прочитайте медведю заученное в детстве рождественское стихотворение или ритмично повторяйте строчки любимой песни – главное, чтобы этим вы не взбудоражили сами себя. Одновременно можно осторожно начинать отходить от медведя, двигаясь спиной вперед», – советует Туровский.
«Ни в коем случае не поворачивайтесь к медведю спиной, не кричите и не шепчите. Шепот, как и крик, воздействует на любое животное, в том числе и на медведя, как провокация, вызывая у него беспокойство. Разговор спокойным голосом дает медведю ясный сигнал, что все в порядке, и что у вас нет злых намерений»,– добавляет он.
Если вы находитесь к медведю очень близко и видите, что он опустился, его шея и голова вытянуты, и голова двигается попеременно то влево, то вправо, это явно указывает на то, что он раздражен.
«Немедленно лягте на землю и положите руки за затылок. Как правило, в такой ситуации медведь должен обнюхать сложенные за головой руки, ознакомиться с ситуацией и, хочется надеяться, оставить вас в покое. При этом медведь будет очень возбужден, поэтому постарайтесь вести себя как можно тише, так как любой звук может быть воспринят им как провокация», – рассказал зоолог.
Спасаясь от раздраженной лосихи, нужно залезть на дерево
Еще более опасным, чем эстонский бурый медведь, является лось, а точнее, лосиха в весеннем лесу с маленьким детенышем. «Шутить с лосихой-матерью точно не стоит, – рассказывает Туровский. – Лоси обычно живут в болотистых местах на опушке густого леса, и лосиха оставляет свое потомство на одном месте, а сама перемещается в радиусе нескольких десятков метров вокруг детеныша. Ребенок терпеливо ждет свою мать и кричит о помощи, если ему что-то угрожает. Лосиха реагирует на это моментально, и при необходимости она вполне может сбить человека с ног».
Если вы случайно оказались в лесу поблизости от лосят, Туровский советует быстро и незаметно скрыться. «Отойдите от лосенка как можно дальше и будьте начеку. Или, еще лучше, залезайте на дерево, – говорит Туровский. – Когда лосиха вернется к своему детенышу и почует незнакомца, она может начать вас преследовать. Если вы залезли на дерево, то неплохо, если у вас с собой есть кроссворд и карандаш, потому что может случиться так, что вам придется остаться там надолго, может быть даже на несколько часов».
Встретив самку кабана, отскочите в сторону и бегите
Весной угрозу могут представлять самки диких кабанов, которые в это время заботятся о своих детенышах. «Если во время прогулки вам не повезет оказаться между самкой кабана и ее поросятами, она немедленно нападет», – говорит Туровский. Поскольку самка кабана видит недалеко и не может смотреть по сторонам, она нападает по прямой линии вперед.
«Чтобы убежать, прыгните влево от ее нее, затем снова вправо, и так далее, пока не окажетесь достаточно далеко. После этого просто убегайте как можно быстрее. Самка кабана сразу почувствует, что вы находитесь достаточно далеко от ее детенышей и ничем им не угрожаете».
Никогда не смотрите дикому животному прямо в глаза
При встрече с любым животным, будь то медведь, лось или кабан, не стоит смотреть ему прямо в глаза. Смотрите на морду или уши животного, но не в его зрачки. Чтобы понять разницу, Туровский рекомендует провести дома простой эксперимент. Для этого возьмите зеркало и посмотрите себе в глаза. Сначала посмотрите на внутренний и внешний угол левого глаза, и затем сделайте то же самое с правым глазом. После этого пристально посмотрите себе в оба глаза, как будто сверля их своим взглядом.
«Ситуация сразу же становится напряженной. Например, когда я смотрю себе прямо в глаза, у меня по спине начинают бежать мурашки, и то же самое происходит и в мире животных – животное воспринимает прямой зрительный контакт как серьезную угрозу», – подчеркивает зоолог.
Самая большая опасность скрывается в траве
Туровский советует находиться в течение всего времяпровождения в лесу в постоянном движении, чтобы животные могли заметить вас издалека. «Не стоит прятаться в густой траве или часами в ней спать, иначе вы можете внезапно оказаться на пути медведя, лося или кабана, а также самых опасных обитателей эстонских лесов – клещей», – предупреждает Туровский.
Как правило, клещи подстерегают людей в траве высотой 10-12 сантиметров. «Клещ чувствует тепло, и когда мимо проходит кто-то большой, излучающий тепло и выдыхающий углекислый газ, клещ начинает преследование, – говорит Туровский. – Клещи передвигаются не очень быстро, но они неутомимые охотники. Поэтому, опасность клещей существует всегда, она очень реальная, и ее нужно учитывать каждый раз, когда вы отправляетесь в лес».
Согласно исследованию, проведенному этой весной исследовательской компанией Socio по заказу производителя туристического снаряжения Fjällräven, каждая вторая эстонская женщина несколько раз в неделю проводит время на природе. Наибольший интерес к походам проявляют женщины в возрасте 25-34 лет.
Более половины живущих в Эстонии женщин ходят в поход раз в пару месяцев, и три четверти делают это два раза в год. В большинстве случаев женщины отправляются в поход со своей семьей и детьми, а также со своим партнером или сожителем и друзьями. По сравнению со южными соседями, эстонские женщины чаще путешествуют в одиночку. При походе в лес женщины боятся заблудиться, и встреча с диким зверем также вызывает страх.