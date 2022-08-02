Что делать, если вы встретили в лесу медведя, лося или кабана? Советует зоолог Туровский

Спасаясь от раздраженной лосихи, нужно залезть на дерево

Еще более опасным, чем эстонский бурый медведь, является лось, а точнее, лосиха в весеннем лесу с маленьким детенышем. «Шутить с лосихой-матерью точно не стоит, – рассказывает Туровский. – Лоси обычно живут в болотистых местах на опушке густого леса, и лосиха оставляет свое потомство на одном месте, а сама перемещается в радиусе нескольких десятков метров вокруг детеныша. Ребенок терпеливо ждет свою мать и кричит о помощи, если ему что-то угрожает. Лосиха реагирует на это моментально, и при необходимости она вполне может сбить человека с ног».

Лось. Фото: Margus Ansu

Если вы случайно оказались в лесу поблизости от лосят, Туровский советует быстро и незаметно скрыться. «Отойдите от лосенка как можно дальше и будьте начеку. Или, еще лучше, залезайте на дерево, – говорит Туровский. – Когда лосиха вернется к своему детенышу и почует незнакомца, она может начать вас преследовать. Если вы залезли на дерево, то неплохо, если у вас с собой есть кроссворд и карандаш, потому что может случиться так, что вам придется остаться там надолго, может быть даже на несколько часов».

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