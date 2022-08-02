Таллиннский рынок квартир второй месяц подряд находится в летнем затишье, средняя цена квадратного метра по сравнению с июнем снизилась на 1,9%, до 2911 евро, сократилось и количество сделок.
Эксперт: в июле таллиннский рынок квартир был по-летнему вялым, но о снижении цен говорить еще рано
«Чтобы охарактеризовать то, что происходит на рынке квартир, достаточно одного слова – лето! С другой стороны, следует отметить, что, по сравнению с прошлым годом, средняя цена в июле была на 25 процентов выше», — прокомментировал последние статистические данные исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.
В прошлом месяце в Таллинне была продана 861 квартира, что примерно на 10 процентов меньше, чем в июне, но все же на 12 процентов больше, чем в июле прошлого года. Финансовый объем сделок с квартирами вырос на 46 процентов по сравнению с прошлым годом. Самая дорогая квартира была продана в Таллинне в июле за 759 000 евро.
«Возможно, август также будет немного более спокойным в плане активности осуществления сделок. При этом в условиях продолжающейся высокой инфляции нет ни одной экономически логичной причины, по которой цены на недвижимость в ближайшие месяцы могли бы опуститься ниже сегодняшнего уровня», — добавил руководитель 1Partner.
Если кроме квартир учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие владельцев, то в июле в Таллинне было совершено 1060 сделок купли-продажи, то есть на 14 процентов меньше, чем в июне. Суммарный объем всех сделок с недвижимостью, совершенных в Таллинне в июле, составил примерно 167 миллионов евро, что примерно на 20 процентов меньше, чем в июне. Однако, это примерно на 14 процентов больше общей суммы сделок с недвижимостью, совершенных в июле 2021 года.