Эксперт: в июле таллиннский рынок квартир был по-летнему вялым, но о снижении цен говорить еще рано

«Чтобы охарактеризовать то, что происходит на рынке квартир, достаточно одного слова – лето! С другой стороны, следует отметить, что, по сравнению с прошлым годом, средняя цена в июле была на 25 процентов выше», — прокомментировал последние статистические данные исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

В прошлом месяце в Таллинне была продана 861 квартира, что примерно на 10 процентов меньше, чем в июне, но все же на 12 процентов больше, чем в июле прошлого года. Финансовый объем сделок с квартирами вырос на 46 процентов по сравнению с прошлым годом. Самая дорогая квартира была продана в Таллинне в июле за 759 000 евро.

«Возможно, август также будет немного более спокойным в плане активности осуществления сделок. При этом в условиях продолжающейся высокой инфляции нет ни одной экономически логичной причины, по которой цены на недвижимость в ближайшие месяцы могли бы опуститься ниже сегодняшнего уровня», — добавил руководитель 1Partner.