За танк Нарва может получить сниженные тарифы и новую больницу

В понедельник, 1 августа, мэр Нарвы Катри Райк и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (оба – члены Социал-демократической партии) дали в Нарве совместную пресс-конференцию. Главной темой встречи была заявлена внутренняя безопасность, фактически же вопрос внутренней безопасности свелся к обсуждению того, как следует демонтировать с постамента памятник-танк, стоящий на дороге в Нарва-Йыэсуу, и каким образом компенсировать городу потерю.

Принять однозначное решение по поводу танка у министра Лаури Ляэнеметса не получилось. По его словам, вопрос с танком должен быть решен на уровне государства и что «для танка следует найти место получше». Он признал танк и символом наступательной агрессивной войны, и местом почтения памяти близких. Для того, чтобы «место почтения памяти близких» можно было демонтировать и увезти, так как это символ агрессивной войны, правительственная коалиция готова нарвитянам компенсировать моральный ущерб вполне материальными вещами.

Ляэнеметс рассказал, что обсудил с мэром Нарвы Катри Райк важные для города вопросы и вернется в Таллинн с несколькими её предложениями: «Нарве нужна новая больница, арендное жилье для учителей и специалистов. Также нужно решить вопрос с ростом цен», – сказал он.