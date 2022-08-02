Из-за войны рабочих мест становится все меньше

Война в Украине подорвала уверенность эстонских малых и средних предприятий в завтрашнем дне, их планы по расширению штата сотрудников стали консервативнее. Как показало исследование Baltic Business Outlook, проведенное банком SEB, компаний, планировавших набирать новых сотрудников, в сравнении с январем стало почти в три раза меньше.

В январском опросе 16 процентов опрошенных эстонских малых и средних предприятий указали, что будут увеличивать штат сотрудников в этом году. В мае таких компаний было только 6 процентов. Также за пять месяцев с момента начала войны в Украине доля компаний, которые прогнозируют возможное сокращение штата сотрудников, выросла с 4 процентов до 7 процентов. Такая картина наблюдается и в других странах Балтии.

Пауза в наборе новых сотрудников может привести к охлаждению рынка труда. Создается меньше новых рабочих мест, что оказывает меньшее давление на рост заработной платы. В то же время, опрос не показал, чтобы малые и средние предприятия планировали увольнения, поэтому даже в сегодняшние неспокойные времена рынок труда по-прежнему благоприятен для подрядчиков.

«В долгосрочной перспективе на рынок труда влияют краткосрочные экономические перспективы стран Балтии, которые стали несколько более мрачными: 22 процента ответивших предпринимателей не могут оценить влияние войны на штат своих сотрудников. Это свидетельствует о неопределенности», - считает Айнар Леппянен, член правления SEB и руководитель отдела розничных банковских услуг.