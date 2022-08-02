В условиях нестабильной политической обстановки многие предприятия передумали набирать сотрудников.
Из-за войны рабочих мест становится все меньше
Война в Украине подорвала уверенность эстонских малых и средних предприятий в завтрашнем дне, их планы по расширению штата сотрудников стали консервативнее. Как показало исследование Baltic Business Outlook, проведенное банком SEB, компаний, планировавших набирать новых сотрудников, в сравнении с январем стало почти в три раза меньше.
В январском опросе 16 процентов опрошенных эстонских малых и средних предприятий указали, что будут увеличивать штат сотрудников в этом году. В мае таких компаний было только 6 процентов. Также за пять месяцев с момента начала войны в Украине доля компаний, которые прогнозируют возможное сокращение штата сотрудников, выросла с 4 процентов до 7 процентов. Такая картина наблюдается и в других странах Балтии.
Пауза в наборе новых сотрудников может привести к охлаждению рынка труда. Создается меньше новых рабочих мест, что оказывает меньшее давление на рост заработной платы. В то же время, опрос не показал, чтобы малые и средние предприятия планировали увольнения, поэтому даже в сегодняшние неспокойные времена рынок труда по-прежнему благоприятен для подрядчиков.
«В долгосрочной перспективе на рынок труда влияют краткосрочные экономические перспективы стран Балтии, которые стали несколько более мрачными: 22 процента ответивших предпринимателей не могут оценить влияние войны на штат своих сотрудников. Это свидетельствует о неопределенности», - считает Айнар Леппянен, член правления SEB и руководитель отдела розничных банковских услуг.
Многие намерены нанять беженцев
Половина эстонских малых и средних предприятий, которые планируют нанимать сотрудников, хотят сделать это за счет украинских беженцев. В Литве доля таких компаний составляет 40 процентов, а в Латвии даже 66 процентов. В общей картине это означает, что 3 процента малых и средних предприятий Эстонии планируют предложить работу украинским беженцам.
«Большинство компаний, предлагающих работу украинским беженцам, работают в сфере размещения и общественного питания, розничной торговли, производства и административной работы. Украинцы трудоспособного возраста пользуются повышенным спросом, так как помогают снизить дефицит рабочей силы на рынке. Многие украинцы, вероятно, готовы вернуться на родину, если ситуация там улучшится. Компаниям следует помнить, что их работа - не постоянное явление на нашем рынке труда», — пояснил Леппянен.
Опрос SEB проводился в мае 2022 года. Всего в странах Балтии ответили 2072 предприятия, из них 811 – в Эстонии.