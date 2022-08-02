В реке Пярну в черте города было обнаружено небольшое масляное загрязнение.
Масляное пятно обнаружено в реке Пярну
Масляное пятно обнаружено в реке Пярну
Пресс-служба спасательного центра сообщила, что вызов спасателям на ведущую к реке улицу Кастани поступил в 8.35. Прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что в одной из сточных канав забит сток воды и загрязнение стекает тонкой струей в реку.
Спасатели отметили, что загрязнение собрать и ликвидировать, к сожалению, не удалось. О происшествии известили и департамент окружающей среды.
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