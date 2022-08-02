Масляное пятно обнаружено в реке Пярну

Пресс-служба спасательного центра сообщила, что вызов спасателям на ведущую к реке улицу Кастани поступил в 8.35. Прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что в одной из сточных канав забит сток воды и загрязнение стекает тонкой струей в реку.