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Масляное пятно обнаружено в реке Пярну

BNS
Масляное пятно обнаружено в реке Пярну
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Река Пярну.
Река Пярну. Фото: Urmas Luik

В реке Пярну в черте города было обнаружено небольшое масляное загрязнение.

Пресс-служба спасательного центра сообщила, что вызов спасателям на ведущую к реке улицу Кастани поступил в 8.35. Прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что в одной из сточных канав забит сток воды и загрязнение стекает тонкой струей в реку.

Спасатели отметили, что загрязнение собрать и ликвидировать, к сожалению, не удалось. О происшествии известили и департамент окружающей среды.

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