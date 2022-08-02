Процентная ставка по жилищному кредиту зависит и от платежного поведения ходатая

Процентная ставка, предлагаемая банком по кредиту на покупку жилья, зависит от ряда персональных факторов. По словам Танеля Ребане, большинство людей берут кредит с нефиксированной процентной ставкой, которая состоит из Euribor и рисковой маржи банка. Приобретая такой кредит, вы должны учитывать, что его цена будет в какой-то мере меняться с течением времени, поскольку Euribor с годами либо повышается, либо понижается. Поэтому стоимость кредита с нефиксированной ставкой пересматривается каждые шесть месяцев.

«Ставка Euribor долгое время была отрицательной, но сейчас она выросла и, согласно последним решениям Европейского центрального банка, будет расти. Поэтому важно обдумать, сможете ли вы выплачивать более дорогой кредит», – сказал Ребане.

Исторически Euribor достигал даже пяти процентов. Ребане добавил, что для тех, кто хочет быть уверенным, что в свете изменения Euribor платеж по жилищному кредиту останется неизменным в течение определенного периода, лучше воспользоваться фиксацией процентной ставки по жилищному кредиту на срок до пяти лет.

В то время как уровень Euribor основывается на решениях Европейского центрального банка, собственная рисковая маржа устанавливается каждым банком и остается неизменной в течение всего срока кредитования, если не происходит нарушения условий кредитования или изменения договора.