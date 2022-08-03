Виктор Вахштайн ⟩ Главный враг – не Путин, а нормализация: русская эмиграция боится, что война начнет приедаться

Вот садитесь вы в самолет и понимаете, что сегодня утром студенты придут в аудитории, где вас уже никогда не будет. Дочь не дозвонится после школы. Эксперты начнут обсуждать отвлеченные темы за круглым столом, неодобрительно косясь на ваш пустующий стул. Вам продолжат звонить редакторы с требованием текстов, которые уже никогда не будут закончены. Администратор возмутится не подписанным вами документом. Коллеги удивятся, не обнаружив ответа на свои письма. Но в остальном все останется по-прежнему. Все продолжится как заведено. Просто без вас. А вы будете смотреть на все это через мутное стекло из другого измерения, по инерции продолжая имитировать свое присутствие в мире живых. Это называется «эффект Дика».

У моих оставшихся коллег дереализация протекала иначе. Просыпаетесь вы в своей кровати, тянетесь к телефону и понимаете, что впервые за долгое время на нем нет новых сообщений. Никто не написал и не ответил на ваши письма. Вы звоните по номерам, которые заблокированы. Выходите на улицы, где нет людей. Приходите в офис, где вас не встречает даже охранник. Все объекты, здания и виды из окна остались, а людей, с которыми они для вас связаны, больше нет. Как будто все за ночь переместились в новый день, а вы остались в предыдущем. И это называется «эффект Кинга».