В Литве построят три новых военных городка

Уже получено разрешение на строительство военного городка в Шилальском районе, а в ближайшее время строительство начнется в Вильнюсском районе и в Шяуляе.

«Современная геополитическая ситуация в регионе является особо напряженной, поэтому строительство военных подразделений становится важным не только для удовлетворения потребностей ВС Литвы и союзников, но и для усиления национальной безопасности», – заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По информации министерства, договор подписан на 15 лет, из них 2,5 года отведено на проектирование и строительство, а остальное время – для обслуживания инфраструктуры.

Строительство всех трех городков планируется завершить к концу 2023 года – началу 2024 года.

Площадь военных городков: Приморский – 9,47 га, в Рокантишкесе – 17,7 га, в Шяуляе – 7,8 га. В новых городках смогут служить или работать до 2,5 тыс. военных или гражданских работников из системы обороны.

В каждом проекте предусмотрены административные и специальные здания: казармы, столовая, штаб, медпункт и прочие.

Также комплексы будут включать спортивные помещения и площадки. Кроме того, в городках будут здания технического назначения, а также навес для техники.