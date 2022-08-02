Абсолютно реально: дачный комплекс под Хаапсалу дешевле двухкомнатной квартиры в Ласнамяэ

Дача находится в деревне Салайыэ, в красивом природном заповеднике Сильма, всего в 15 минутах езды от Хаапсалу. Недалеко расположен знаменитый пляж Рооста – популярный центр для серферов с собственным серф-баром.

Дача. Фото: KV.EE

Дачный комплекс состоит из двух жилых домиков, бани и приспособленного под жилье амбара. Кроме того, на участке есть дровяной сарай и старый уличный туалет. В первом домике площадью 20 м2 есть спальня и санузел. Во втором - кухня и санузел.

Дача. Фото: KV.EE

В банном домике есть просторный предбанник, душевая, джакузи и сауна с парилкой. В амбаре два этажа, верхний переоборудован под спальню, а нижний не имеет прямого назначения - новый владелец сам разберется.

Дача. Фото: KV.EE

Во всех строениях есть электричество. Вода и канализация подведены ко всем домам, кроме жилого амбара. Вода поступает из скважины глубиной шесть метров с помощью насоса. В планах волостной управы к 2024 году подвести воду к границам недвижимости.

Дача. Фото: Shutterstock