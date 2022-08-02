Платформа Forus Taxi расширилась на Латвию и Литву

«Мы хотели, чтобы платформа такси, которая в апреле была успешно запущена в Эстонии, в течение лета была представлена во всех трех странах Балтии. В итоге мы достигли этой цели в точном соответствии с нашими планами», – сообщила в переданном BNS пресс-релизе член правления и финансовый директор Forus International OÜ Наталья Гаврилова.

По ее словам, текущие результаты показывают, что на рынках Латвии и Литвы альтернативная платформа такси была нужна как клиентам, так и таксистам. «В Литве мы удвоили свой результат уже на второй рабочей неделе, а в Латвии количество заказов за первые дни превысило показатели Литвы за первую неделю», – описала Гаврилова.

В Риге в цветах Forus ездит уже более 300 машин, а во всей Литве их число превышает 800. «Мы ожидаем, что водители автомобилей продолжат присоединяться к нашей платформе во всех трех странах. Наши парки такси расширяются с каждым днем», – рассказала Гаврилова.