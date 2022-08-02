Москва vs. Константинополь ⟩ Борьба за верующих обогащает церковную жизнь

Моментом, который, возможно, помешает митрополиту Евгению адаптироваться, – это его зависимость от Москвы, если не ресурсная, то психологическая. Всю свою архиерейскую жизнь он был ректором Московской духовной академии. Он все время жил в Московской области, в Сергиевом Посаде, в Троице-Сергиевой лавре. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, на первых порах своего пребывания в Эстонии митрополит Евгений в эмоциональном смысле все еще находился там, где он провел так много времени.

- Конфликт между Москвой и Константинополем вокруг православной церкви в Украине развивался по тому же сценарию, что и в Эстонии в 1996 году. Есть ли отличия между этими ситуациями?

- Я думаю, что преодолению разрыва, который случился в 1996 году, немало помогло то, что Патриарх Алексий II был родом из Эстонии и для него это был личный сюжет.