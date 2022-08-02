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СМИ: Шумахер на некоторое время переедет в Испанию

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СМИ: Шумахер на некоторое время переедет в Испанию
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Bildnummer: 02186151 Datum: 16.07.2006 Copyright: imago/Andreas Beil Michael Schumacher (Deutschland / Ferrari) feiert den Sieg beim GP von Frankreich 2006 mit Champagner; Vdig, quer, close, Jubel, jubeln, Siegesjubel, Sieger, Siegerehrung, Podium, Podest, Sekt, Sektdusche, Champagner, Champagnerdusche Großer Preis von Frankreich 2006, Formel 1 Weltmeisterschaft, F1, F, GP, WM Magny Cours Freude, Motorsport Grand Prix Herren Einzel Einzelbild optimistisch Randmotiv Personen
Bildnummer: 02186151 Datum: 16.07.2006 Copyright: imago/Andreas Beil Michael Schumacher (Deutschland / Ferrari) feiert den Sieg beim GP von Frankreich 2006 mit Champagner; Vdig, quer, close, Jubel, jubeln, Siegesjubel, Sieger, Siegerehrung, Podium, Podest, Sekt, Sektdusche, Champagner, Champagnerdusche Großer Preis von Frankreich 2006, Formel 1 Weltmeisterschaft, F1, F, GP, WM Magny Cours Freude, Motorsport Grand Prix Herren Einzel Einzelbild optimistisch Randmotiv Personen Фото: Postimees

Семикратный чемпион мира в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер в данный момент живет в Швейцарии, но на зиму, возможно, переберется в Испанию.

Издание Bunte пишет, что семейство Шумахеров купило в Порт-д’Андрач на Майорке, где у них имеется вилла стоимостью 30 млн евро, участок земли неподалеку, стоимостью три миллиона евро. Этот надел важен для того, чтобы можно было скрывать от любопытных глаз легенду автогонок.

Коринна, жена Михаэля Шумахера, купила эту виллу в 2018 году у президента футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Переза. На территории виллы имеются бассейны, роскошный сад, а также вертолетная площадка.

Новый участок земли важен еще и с той точки зрения, что семья планирует обустроить там ранчо. Лошади являются страстью Коринны и ее с Михаэлем дочери Джины-Марии.

После того, как в 2013 году Михаэль получил тяжелую черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах, его скрывают от глаз общественности и не обнародуют данных о состоянии его здоровья.

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