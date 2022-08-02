СМИ: Шумахер на некоторое время переедет в Испанию

Издание Bunte пишет, что семейство Шумахеров купило в Порт-д’Андрач на Майорке, где у них имеется вилла стоимостью 30 млн евро, участок земли неподалеку, стоимостью три миллиона евро. Этот надел важен для того, чтобы можно было скрывать от любопытных глаз легенду автогонок.

Коринна, жена Михаэля Шумахера, купила эту виллу в 2018 году у президента футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Переза. На территории виллы имеются бассейны, роскошный сад, а также вертолетная площадка.

Новый участок земли важен еще и с той точки зрения, что семья планирует обустроить там ранчо. Лошади являются страстью Коринны и ее с Михаэлем дочери Джины-Марии.