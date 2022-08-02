6-7 августа в Таллинне и пригородах будут проходить соревнования по триатлону Ironman. Всех участников движения просят быть особенно внимательными, поскольку соревнования изменят привычную схему движения. Также будут сделаны ограничения в парковке, общественный транспорт будет двигаться по измененному расписанию. Пешеходам также стоит запастись временем и терпением, поскольку переходить трассу триатлона можно будет не везде.
В связи с соревнованиями Ironman 6 и 7 августа в Таллинне будет изменена схема движения
В связи с соревнованиями Ironman 6 и 7 августа в Таллинне будет изменена схема движения
Организаторы заверяют, что населению будет обеспечен доступ к домам, также можно будет беспрепятственно покидать жилища, но необходимо понимать, что иногда время ожидания может составить до получаса.
Обеспечивать порядок на трассе будут лицензированные регулировщики.
Важно отметить, что наиболее плотное движение на трассе соревнований будет в промежуток с 8 до 15.00, поэтому для пересечения маршрута может потребоваться больше времени. Сразу по завершении триатлона движение будет восстановлено.
Подробная карта трассы Ironman находится здесь.
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