В связи с соревнованиями Ironman 6 и 7 августа в Таллинне будет изменена схема движения

6-7 августа в Таллинне и пригородах будут проходить соревнования по триатлону Ironman. Всех участников движения просят быть особенно внимательными, поскольку соревнования изменят привычную схему движения. Также будут сделаны ограничения в парковке, общественный транспорт будет двигаться по измененному расписанию. Пешеходам также стоит запастись временем и терпением, поскольку переходить трассу триатлона можно будет не везде.