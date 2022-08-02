Количество пассажиров Таллиннского аэропорта достигло докризисного уровня

По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, показатели численности пассажиропотока в июле были очень хорошими, однако полному восстановлению докризисной ситуации препятствует нехватка обслуживающего персонала в аэропортах стран Европы.

В июле полеты из столичного аэропорта на 35 регулярных авиалиниях обслуживали 14 авиакомпаний. Больше всего пассажиров летело в узловые аэропорты в Риге, Хельсинки и Франкфурте. Средняя заполняемость регулярных рейсов составила в июле 82%.

Наиболее популярным аэропортом назначения для отдыхающих оставалась Анталья.

Крупнейшими авиаперевозчиками в июле были Air Baltic — 25 процентов рынка пассажирских перевозок и Ryanair — 22 процента. На долю Lufthansa пришлось 9 процентов рынка и Finnair 8 процентов. В июле столичный аэропорт Эстонии обслужил 3513 авиационных операций — в среднем по 113 приземлений и взлетов в день.