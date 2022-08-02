Таллиннский аэропорт обслужил в июле 282 559 пассажиров – почти на 78% больше, чем год назад. Это 88% от числа пассажиров до начала коронавирусной пандемии. Об этом BNS сообщила пресс-служба столичного аэропорта.
Количество пассажиров Таллиннского аэропорта достигло докризисного уровня
По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, показатели численности пассажиропотока в июле были очень хорошими, однако полному восстановлению докризисной ситуации препятствует нехватка обслуживающего персонала в аэропортах стран Европы.
В июле полеты из столичного аэропорта на 35 регулярных авиалиниях обслуживали 14 авиакомпаний. Больше всего пассажиров летело в узловые аэропорты в Риге, Хельсинки и Франкфурте. Средняя заполняемость регулярных рейсов составила в июле 82%.
Наиболее популярным аэропортом назначения для отдыхающих оставалась Анталья.
Крупнейшими авиаперевозчиками в июле были Air Baltic — 25 процентов рынка пассажирских перевозок и Ryanair — 22 процента. На долю Lufthansa пришлось 9 процентов рынка и Finnair 8 процентов. В июле столичный аэропорт Эстонии обслужил 3513 авиационных операций — в среднем по 113 приземлений и взлетов в день.
За период с января по июль Таллиннский аэропорт обслужил 1 486 536 пассажиров, что было больше, чем за весь 2021 год. Региональные аэропорты за этот же промежуток времени обслужили 36 080 пассажиров.