В Ülemiste City станет больше места для движения велосипедистов

В рамках пилотного проекта в городке Юлемисте автобусы № 7, 15, 49 и 65 будут до конца сентября ходить по временному маршруту – с улицы Суур-Сыямяэ до Кеэвизе, а затем через Леннуяама теэ и Сепизе до улицы Валукоя, минуя остановки «Двигатель» и «Лыытса». Дополнительная остановка появится на улице Кеэвизе возле трамвайной остановки. При движении в обратную сторону (автобусные линии № 49 и 65 – в направлении аэропорта, № 7 – в направлении Сели и № 15 – в направлении центра Виру) маршрут и остановки не изменятся.

По словам вице-мэра Андрея Новикова, Таллинн хочет поддержать душевное и физическое здоровье горожан за счет создания лучших условий для передвижения.

«Безопасные возможности для передвижения пешком, на велосипеде и прочих средствах индивидуальной мобильности полезны для здоровья и, вместе с тем, помогают сохранить природу. Наша цель состоит в том, чтобы комфортное городское пространство помогало людям вести активный образ жизни, в том числе неподалеку от места работы», – сказал Новиков.