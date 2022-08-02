В Ülemiste City начался пилотный проект, который призван выделить больше пространства для горожан, передвигающихся на велосипедах и самокатах. Он продлится до конца сентября.
В Ülemiste City станет больше места для движения велосипедистов
В рамках пилотного проекта в городке Юлемисте автобусы № 7, 15, 49 и 65 будут до конца сентября ходить по временному маршруту – с улицы Суур-Сыямяэ до Кеэвизе, а затем через Леннуяама теэ и Сепизе до улицы Валукоя, минуя остановки «Двигатель» и «Лыытса». Дополнительная остановка появится на улице Кеэвизе возле трамвайной остановки. При движении в обратную сторону (автобусные линии № 49 и 65 – в направлении аэропорта, № 7 – в направлении Сели и № 15 – в направлении центра Виру) маршрут и остановки не изменятся.
По словам вице-мэра Андрея Новикова, Таллинн хочет поддержать душевное и физическое здоровье горожан за счет создания лучших условий для передвижения.
«Безопасные возможности для передвижения пешком, на велосипеде и прочих средствах индивидуальной мобильности полезны для здоровья и, вместе с тем, помогают сохранить природу. Наша цель состоит в том, чтобы комфортное городское пространство помогало людям вести активный образ жизни, в том числе неподалеку от места работы», – сказал Новиков.
Проведенное в сотрудничестве с учеными Тартуского университета исследование показало, что люди, работающие в Ülemiste City, проводят сидя по 5-8 часов в день. Это большой риск для здоровья, поскольку даже час тренировки не позволяет компенсировать вред сидячей работы. Поэтому в августе и сентябре в сотрудничестве с городом Таллинном будут тестироваться изменения в организации движения, в соответствии с которыми улицы Лыытса и Валукоя станут частично односторонними – это позволит выделить пространство для движения на велосипедах и самокатах.
«Это значительный шаг в направлении нашего видения будущего – сделать среду более зеленой и освободить центр городка от автомобилей, предоставив его пешеходам и пользователям средств индивидуальной мобильности, - сказала руководитель по инновациям Ülemiste City и председатель правления Mainor Ülemiste Урсель Вельве. – Путем временной реорганизации движения автобусов, которая осуществляется в сотрудничестве с городским Департаментом транспорта, мы сможем выяснить, как работающие в Ülemiste City люди переосмыслят свои привычки передвижения после того, как пешеходам и велосипедистам будет выделено больше пространства».
Вельве выразила надежду, что подобные проекты будут способствовать созданию удобных условий для пользователей различных средств передвижения.
«В сотрудничестве с компанией Bolt мы также увеличили количество станций для зарядки электросамокатов, чтобы люди могли сочетать различные формы мобильности, например, приезжать на работу на автобусе и возвращаться домой на самокате», – добавила Вельве.
Помимо этого проект поможет городу Таллинну понять, как изменения в организации дорожного движения благоприятствуют формированию безопасной и комфортной среды, и какие дальнейшие разработки могут быть реализованы в Таллинне для развития движения без автомобилей.
Проект осуществляется в сотрудничестве с городом Таллинном и Центром передового опыта «Умный город» Finest Twins при финансировании Европейского фонда регионального развития и Министерства образования и науки.