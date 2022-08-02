Даниил Тимофеев отправился в аренду в таллиннский «Калев»

19-летний Тимофеев отыграл в этом сезоне 18 игр и забил семь голов. За основной состав он выходил на поле один раз, в игре как раз против «Калева».

«Мне кажется, что это хороший вариант для обеих сторон для того, чтобы набраться опыта. Мы сможем увидеть, как Даниил справляется в высшей лиге, а он, в свою очередь, сможет проявить себя и сделать следующий шаг в своем профессиональном развитии. Уверен, что этот опыт будет полезен как для игрока, так и для клуба», — прокомментировал спортивный директор «Левадии» Тармо Кинк.