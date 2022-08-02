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Даниил Тимофеев отправился в аренду в таллиннский «Калев»

rus.postimees.ee
Даниил Тимофеев отправился в аренду в таллиннский «Калев»
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Даниил Тимофеев.
Даниил Тимофеев. Фото: FC Levadia kodulehekülg

Нападающий «Левадии» Даниил Тимофеев отправился до конца сезона на правах аренды в таллиннский «Калев».

19-летний Тимофеев отыграл в этом сезоне 18 игр и забил семь голов. За основной состав он выходил на поле один раз, в игре как раз против «Калева».

«Мне кажется, что это хороший вариант для обеих сторон для того, чтобы набраться опыта. Мы сможем увидеть, как Даниил справляется в высшей лиге, а он, в свою очередь, сможет проявить себя и сделать следующий шаг в своем профессиональном развитии. Уверен, что этот опыт будет полезен как для игрока, так и для клуба», — прокомментировал спортивный директор «Левадии» Тармо Кинк.

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