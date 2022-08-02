Названы кандидаты в сборную Эстонии по баскетболу

«Определенно, игроки в лучшей форме, чем были в конце июня. В промежуточный период мы особое внимание уделили физической подготовке, парни прекрасно справились. Они соблюдали программу, составленную для них Прийтом Лехисметсом и мы можем быть довольны результатами», - сказал Юкка Тойяла.

"Цель этих игр - вернуться в игровой ритм и получить игровую практику. Поскольку такого состава у нас еще не было, важно, чтобы мы нашли правильные роли для игроков, а они постепенно стали бы понимать, что от них ожидается. Кроме того, эти матчи дают игрокам возможность показать себя, поскольку в окончательном варианте в состав сборной войдут 22 спорстмена ", - прокомментировал Юкка Тойяла.