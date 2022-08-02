Эстонскую мужскую сборную по баскетболу осенью ожидает финал чемпионата Европы. В одну подгруппу с нами входят также Италия, Греция, Хорватия, Украина и Великобритания. Накануне финального турнира наша сборная проведет пять контрольных встреч и две отборочные игры накануне чемпионата мира – с Финляндией и Словенией.
Названы кандидаты в сборную Эстонии по баскетболу
Главный тренер сборной Эстонии по баскетболу Юкка Тойяла отобрал кандидатов в национальную команду.
«Определенно, игроки в лучшей форме, чем были в конце июня. В промежуточный период мы особое внимание уделили физической подготовке, парни прекрасно справились. Они соблюдали программу, составленную для них Прийтом Лехисметсом и мы можем быть довольны результатами», - сказал Юкка Тойяла.
Выбором кандидатов, которых набралось 18, Тойяла доволен.
"Цель этих игр - вернуться в игровой ритм и получить игровую практику. Поскольку такого состава у нас еще не было, важно, чтобы мы нашли правильные роли для игроков, а они постепенно стали бы понимать, что от них ожидается. Кроме того, эти матчи дают игрокам возможность показать себя, поскольку в окончательном варианте в состав сборной войдут 22 спорстмена ", - прокомментировал Юкка Тойяла.
Состав сборной Эстонии по баскетболу:
Стен Сокк, Керр Крийза, Сийм-Маркус Пост, Кристиан Кулламяэ, Мярт Розенталь, Мартин Дорбек, Роберт Валге, Яанари Йыэсаар, Хенри Дрелль, Сандер Райесте, Артур Конончук, Крегор Хермет, Сийм-Сандер Вене, Каспар Трейер, Кристьян Китсинг, Майк-Калев Котсар, Маттиас Тасс, Рауно Нургер.