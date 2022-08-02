Этот участок был крутым, каменистым и практически непроходимым. Чтобы создать пространство с обеденной зоной на свежем воздухе, территорией отдыха и детской игровой площадкой, хозяева дома пригласили ландшафтного дизайнера Саймона Орчарда, пишет Houzz.
Фото: запущенный пустырь на крутом склоне превратился в уютный сад
«Садом не занимались много лет. Старая разрушенная подпорная стена делала его довольно каменистым и опасным», — вспоминает дизайнер. Владельцам сада не нравилась существующая система крошечных террас и резких перепадов высот. Им бы хотелось иметь более плавный спуск.
О проекте
Кто здесь живет: пара с тремя детьми
Где: викторианский террасный дом, Юго-восточный Лондон
Размер сада: 270 м2
Дизайнер: Саймон Орчард из Simon Orchard Garden Design
Окончательный проект свели к пяти уровням, у каждого из которых есть собственная функция. Самая высокая терраса находится позади дома.
«Ее сделали достаточно большой, чтобы поместился обеденный стол приличного размера, и оставалось достаточно места, чтобы выдвинуть стулья и не упасть в клумбу, – говорит Саймон. – Обычно я стремлюсь к тому, чтобы размер террасы был не менее четырех квадратных метров».
Вокруг газона высажены солнцелюбивые, а также вечнозеленые растения. Через газон было необходимо проложить дорожку, но так, чтобы не сокращать площадь озеленения. Сплошная дорожка выглядела бы слишком громоздкой — сделали вариант с разрывами.
Вторая терраса выполнена из композитного настила и установлена на сваях. Здесь — эффектная лежанка для отдыха, где легко поместятся трое. Основание организовано так, что ложе легко поворачивать в нужную сторону.
Сложнее всего было найти такой уровень террасы, с которого бы не открывался вид на соседский сад. Приватности также добавили сделанные на заказ ограждения из красного кедра.
Ступени по обе стороны газона уложены внахлест с теневым промежутком под каждой из них. В промежутках установлены светодиодные ленты — вечером они дают изящную подсветку.
На следующем уровне находится детская игровая зона с утопленным батутом и искусственным газоном. Потребовалось провести работы по дренированию участка и укреплению террасы. «Дренаж был очень важен, поэтому мы установили перфорированные каналы по всему саду», — говорит Саймон.
От батутной зоны вверх по невысокой ступеньке идет еще один настил, где можно понежиться на солнце.
Посадки на нижних уровнях были выбраны так, чтобы создать ощущение леса с полутенью. Здесь посажены деревья и теневыносливые папоротники.