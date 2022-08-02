Фото: запущенный пустырь на крутом склоне превратился в уютный сад

«Садом не занимались много лет. Старая разрушенная подпорная стена делала его довольно каменистым и опасным», — вспоминает дизайнер. Владельцам сада не нравилась существующая система крошечных террас и резких перепадов высот. Им бы хотелось иметь более плавный спуск.

О проекте Кто здесь живет: пара с тремя детьми Где: викторианский террасный дом, Юго-восточный Лондон Размер сада: 270 м2 Дизайнер: Саймон Орчард из Simon Orchard Garden Design

Окончательный проект свели к пяти уровням, у каждого из которых есть собственная функция. Самая высокая терраса находится позади дома.

«Ее сделали достаточно большой, чтобы поместился обеденный стол приличного размера, и оставалось достаточно места, чтобы выдвинуть стулья и не упасть в клумбу, – говорит Саймон. – Обычно я стремлюсь к тому, чтобы размер террасы был не менее четырех квадратных метров».

Вокруг газона высажены солнцелюбивые, а также вечнозеленые растения. Через газон было необходимо проложить дорожку, но так, чтобы не сокращать площадь озеленения. Сплошная дорожка выглядела бы слишком громоздкой — сделали вариант с разрывами.