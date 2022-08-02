Производство электроэнергии в Эстонии выросло почти на 40 процентов

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента статистики, отметив, что из всей произведенной электроэнергии 34 гигаватт-часа было произведено с помощью силы ветра и 1,4 гигаватт-часа — на гидроэлектростанциях. Годом ранее соответствующие показатели составили 21,3 и 1,1 гигаватт-часов электроэнергии.

Импортировано электроэнергии было в объеме 568 гигаватт-часов, что на 6 процентов меньше, чем годом ранее в этот же период. По сравнению с маем объем импорта вырос на 14,3 процента.

Экспорт в июне вырос до 565 гигаватт-часов, что превысило показатели экспорта в 2021 году на 25,3 процента и в мае этого года — на 8,9 процента.

Объем проданной предприятиям электроэнергии в июне составил 78 процентов конечного потребления электричества и бытовым потребителям — 22 процента. Аналогичным это распределение было как в 2021 году, так и в мае этого года, когда предприятиям было продано 79 процентов всей проданной электроэнергии и бытовым потребителям — 21 процент.