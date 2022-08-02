«Искусственный» Казахстан и «несуществующая» Грузия. Новый пост в соцсети Медведева удалили и объяснили взломом

Запись в аккаунте Медведева появилась около полуночи во вторник, 2 августа. Автор рассуждал о том, что скоро «никаких парадов суверенитетов больше не будет», а все народы, населявшие Советский Союз, «снова будут жить вместе в дружбе и взаимопонимании».

«Для этого мы не пожалеем ни сил, ни средств, – говорилось в посте. - После освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов (...) Русь снова станет единой, могучей и непобедимой».

Автор текста обещал, что Москва «во главе со славянским народом» пойдет в следующий поход для восстановления своих границ, которые «как известно, нигде не заканчиваются».

В качестве примера приводились Грузия и Казахстан. «Пока туда не придут русские, порядка не будет», – заключил он.

На пост обратила внимание телеведущая Ксения Собчак, опубликовавшая его скриншоты. «Я ставлю на то, что страницу Дмитрия Медведева в ВК взломали», – написала она в своем телеграм-канале.

Именно так утром официально и объяснили пост Медведева, когда он был уже удален. «С тем, кто взломал страницу и опубликовал эту запись, разберется администрация соцсети и кто положено», – сообщил РИА Новости помощник Медведева Олег Осипов.

«Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ [от 31 июля]», – уточнил он.

Во «ВКонтакте» у Медведева 2,2 млн подписчиков, в «Телеграме» - почти 672 тысячи.