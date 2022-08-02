Вт, 2.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

«Искусственный» Казахстан и «несуществующая» Грузия. Новый пост в соцсети Медведева удалили и объяснили взломом

BBC News Русская служба
«Искусственный» Казахстан и «несуществующая» Грузия. Новый пост в соцсети Медведева удалили и объяснили взломом
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
BBC
Дмитрий Медведев на церемонии открытия "Европейский игр", стадион Динамо, Минск, Беларусь, 21 июня 2019 года
Дмитрий Медведев на церемонии открытия "Европейский игр", стадион Динамо, Минск, Беларусь, 21 июня 2019 года Фото: REUTERS / Vasily Fedosenko

В аккаунте заместителя председателя совета безопасности Дмитрия Медведев в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост, где от имени политика сообщалось, что Русь «снова станет единой», «до присоединения Грузии ее вообще не существовало», а Казахстан - искусственное государство. Пост быстро был удален, а его появление объяснили взломом.

Запись в аккаунте Медведева появилась около полуночи во вторник, 2 августа. Автор рассуждал о том, что скоро «никаких парадов суверенитетов больше не будет», а все народы, населявшие Советский Союз, «снова будут жить вместе в дружбе и взаимопонимании».

«Для этого мы не пожалеем ни сил, ни средств, – говорилось в посте. - После освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов (...) Русь снова станет единой, могучей и непобедимой».

Автор текста обещал, что Москва «во главе со славянским народом» пойдет в следующий поход для восстановления своих границ, которые «как известно, нигде не заканчиваются».

В качестве примера приводились Грузия и Казахстан. «Пока туда не придут русские, порядка не будет», – заключил он.

На пост обратила внимание телеведущая Ксения Собчак, опубликовавшая его скриншоты. «Я ставлю на то, что страницу Дмитрия Медведева в ВК взломали», – написала она в своем телеграм-канале.

Именно так утром официально и объяснили пост Медведева, когда он был уже удален. «С тем, кто взломал страницу и опубликовал эту запись, разберется администрация соцсети и кто положено», – сообщил РИА Новости помощник Медведева Олег Осипов.

«Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ [от 31 июля]», – уточнил он.

Во «ВКонтакте» у Медведева 2,2 млн подписчиков, в «Телеграме» - почти 672 тысячи.

После начала войны с Украиной Медведев начал проявлять в соцсетях ранее несвойственную ему активность, которая во многом состоит из агрессивных комментариев к текущим событиям.

Так, в июне он рассказал в своем телеграм-канале о своей ненависти - правда, не уточнил, к кому именно. «Меня часто спрашивают, почему мои посты в «Телеграм» такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», – говорилось в записи.

А 30 мая Медведев писал, что в случае ракетных ударов по российским городам Россия может нанести ответные удары по «центрам принятия» «преступных решений», часть из них находится «совсем не в Киеве».

Медведев занял пост зампреда Совбеза России в январе 2020 года, неожиданно уступив кресло премьера Михаилу Мишустину. Этот пост был создан специально для него - до тех пор зампреда этого органа не было. Председателем этого ведомства является Владимир Путин.

BBC
Ключевые слова
Наверх