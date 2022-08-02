В аккаунте заместителя председателя совета безопасности Дмитрия Медведев в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост, где от имени политика сообщалось, что Русь «снова станет единой», «до присоединения Грузии ее вообще не существовало», а Казахстан - искусственное государство. Пост быстро был удален, а его появление объяснили взломом.
«Искусственный» Казахстан и «несуществующая» Грузия. Новый пост в соцсети Медведева удалили и объяснили взломом
Запись в аккаунте Медведева появилась около полуночи во вторник, 2 августа. Автор рассуждал о том, что скоро «никаких парадов суверенитетов больше не будет», а все народы, населявшие Советский Союз, «снова будут жить вместе в дружбе и взаимопонимании».
«Для этого мы не пожалеем ни сил, ни средств, – говорилось в посте. - После освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов (...) Русь снова станет единой, могучей и непобедимой».
Автор текста обещал, что Москва «во главе со славянским народом» пойдет в следующий поход для восстановления своих границ, которые «как известно, нигде не заканчиваются».
В качестве примера приводились Грузия и Казахстан. «Пока туда не придут русские, порядка не будет», – заключил он.
На пост обратила внимание телеведущая Ксения Собчак, опубликовавшая его скриншоты. «Я ставлю на то, что страницу Дмитрия Медведева в ВК взломали», – написала она в своем телеграм-канале.
Именно так утром официально и объяснили пост Медведева, когда он был уже удален. «С тем, кто взломал страницу и опубликовал эту запись, разберется администрация соцсети и кто положено», – сообщил РИА Новости помощник Медведева Олег Осипов.
«Последний пост в ВК, который публиковал Дмитрий Анатольевич, был посвящен поздравлению военных моряков с днем ВМФ [от 31 июля]», – уточнил он.
Во «ВКонтакте» у Медведева 2,2 млн подписчиков, в «Телеграме» - почти 672 тысячи.
После начала войны с Украиной Медведев начал проявлять в соцсетях ранее несвойственную ему активность, которая во многом состоит из агрессивных комментариев к текущим событиям.
Так, в июне он рассказал в своем телеграм-канале о своей ненависти - правда, не уточнил, к кому именно. «Меня часто спрашивают, почему мои посты в «Телеграм» такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», – говорилось в записи.
А 30 мая Медведев писал, что в случае ракетных ударов по российским городам Россия может нанести ответные удары по «центрам принятия» «преступных решений», часть из них находится «совсем не в Киеве».
Медведев занял пост зампреда Совбеза России в январе 2020 года, неожиданно уступив кресло премьера Михаилу Мишустину. Этот пост был создан специально для него - до тех пор зампреда этого органа не было. Председателем этого ведомства является Владимир Путин.