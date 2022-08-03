Как цветущий край превратился в ад: хроника последних дней обороны Луганской области

Когда полностью разрушили последний мост, держать там уже было нечего. «Орланы» (российские беспилотники – прим. ред.) все время летают над головой. Ты наводишь понтонную переправу, но проходит пара часов, и ее уничтожают. С разрушением последнего моста начались проблемы с поставкой боеприпасов и с вывозом раненых, местных жителей и тел погибших. Мы начали помогать военным и стали переправлять их, используя лодки.

- Как это происходило?

Беженцы в ожидании своей участи. Фото: Александр Качура

- Приехали ко мне знакомые ребята и сказали, что мостов нет, нам – крышка! У бойцов были БТРы, но многие из них либо не на ходу, либо подбитые. Кроме того, на речке Северский Донец многие берега очень крутые, там не всякая техника пройдет. Поэтому я открыл рекламные сайты и стал искать бывшие в употреблении лодки. Кроме того, я кинул клич в интернете, и многие люди отдавали нам свои лодки.

Многие стали помогать в сборе средств на них, и мы покупали все больше лодок. Скупали их по объявлениям в интернете. Одна такая лодка стоит 5–6 тысяч гривен, но когда люди узнают, зачем она нужна, нередко отдают лодку за 2–3 тысячи.