Поставщику энергии Utilitas Tallinn разрешили использовать сланцевое масло

Об этом BNS сообщила пресс-служба министерства, отметив, что с учетом общего состояния дел на рынке природного газа и предстоящей подготовки к переходу на другой вид топлива, ведомство считает разумным разрешить использование сланцевого масла по крайней мере до конца отопительного сезона, то есть до конца мая 2023 года. Об этом в письме департаменту окружающей среды написал руководитель отдела энергетического рынка министерства Рейн Вакс.