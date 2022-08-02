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Поставщику энергии Utilitas Tallinn разрешили использовать сланцевое масло

BNS
Поставщику энергии Utilitas Tallinn разрешили использовать сланцевое масло
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Таллиннская электростанция Utilitas. 06.07.2022.
Таллиннская электростанция Utilitas. 06.07.2022. Фото: Viktor Ljubarets

Министерство экономики и коммуникаций согласилось с оценкой потенциальных трудностей с поставками природного газа, предоставленной энергопредприятием Utilitas Tallinn AS и считает, что предприятию необходимо в порядке исключения разрешить использование сланцевого масла для продолжения оказания жизненно важных услуг населению.

Об этом BNS сообщила пресс-служба министерства, отметив, что с учетом общего состояния дел на рынке природного газа и предстоящей подготовки к переходу на другой вид топлива, ведомство считает разумным разрешить использование сланцевого масла по крайней мере до конца отопительного сезона, то есть до конца мая 2023 года. Об этом в письме департаменту окружающей среды написал руководитель отдела энергетического рынка министерства Рейн Вакс.

Предприятие Utilitas Tallinn производит тепло и электричество для сетей центрального отопления Таллинна, используя для этого в качестве топлива биомассу и газ, применяемый в период пиковых нагрузок зимой.

Как передало предприятие, им не удалось закупить на газовом рынке природный газ в достаточном количестве накануне очередного отопительного сезона.

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