По сравнению с северными соседями, жизнь в многоквартирных домах в Эстонии по-прежнему совершенно свободна от правил. Однако, если соседи шумят или ведут себя неподобающе, приходится вызывать полицию. Эстонский союз квартирных товариществ объясняет, что значит быть хорошим соседом и в каких случаях человек может лишиться крыши над головой.
А вы знали? ⟩ Квартирные товарищества имеют право отбирать квартиры у злостных нарушителей порядка и шумных соседей
В Финляндии жить в многоквартирном доме иногда бывает довольно сложно. Вы должны точно знать, когда стирать или принимать ванну, потому что, если вы побеспокоите соседей, квартиру могут попросту отобрать. К счастью, в Эстонии такое законом еще не регулируются, однако наше поведение следует строить согласно согласованным правилам и добрым традициям.
«Формула добрососедского сосуществования очень проста: не делайте другим того, чего вы не хотите терпеть сами. Свобода действий одного человека не должна ограничивать свободу другого», — сказал Урмас Марди, член правления Эстонского союза квартирных товариществ.
В многоквартирных домах существуют общепринятые нормы поведения, и разумный человек их придерживается. Иными словами, если внутренним распорядком товарищества оговорено, что стиральная машина не будет использоваться после 23:00, то жильцы дома должны соблюдать это соглашение, иначе им придется иметь дело с соседом, который не может уснуть и разозлился из-за этого.
«Все упомянутое выше также относится к периоду отпусков: если человек, уезжая, оставляет свою квартиру на это время кому-то другому, те же правила и положения применяются к лицу, которое использует квартиру в его отсутствии», – добавляет Марди. Также, по его словам, шумные вечеринки следует проводить в специально отведенных местах для этого местах.
«Согласно Закону о квартирной собственности и квартирных товариществах, собственник квартиры обязан содержать свою частную собственность в надлежащем состоянии, а, используя совместную собственность, воздерживаться от действий, последствия которых для других собственников квартир превышают последствия, возникающие от нормального использования имущества», – поясняет Марди.
В широком смысле это означает, что вы не должны спорить со своими соседями по поводу жарки рыбы или работы стиральной машины, то есть всего, что связано с бытом, а также сами должны вести себя так, чтобы не мешать соседям.
«Однако, если в многоквартирном доме есть жилец, чьи действия мешают другим собственникам квартир в объеме, превышающем эффект от нормального использования, и ему уже было сделано несколько замечаний, проблемы должны спокойно и открыто обсуждаться на собрании квартирного товарищества, где соседи могут вместе найти компромиссы», – советует Марди. Eсли бы соседи были в состоянии договориться, не было бы трудоемких и дорогостоящих судебных тяжб между товариществои и нарушителем покоя.
Тем не менее, квартирных собственников, которые злонамеренно нарушают правила совместного проживания и хозяйствования, следует призывать к порядку, объясняя им, насколько высока вероятность отчуждения их квартирной собственности. Это – законное право квартирного товарищества.
«Если беседы и даже вмешательство полиции уже не помогают, остается только начать процедуру отчуждения собственности. Однако нужно помнить, что лишение права собственности на квартиру – это самое суровое наказание, которое может понести собственник, поэтому его реализация должна быть хорошо продумана, ведь в результате судебного производства человек может лишиться своего жилья», – объясняет Марди.