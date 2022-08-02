А вы знали? ⟩ Квартирные товарищества имеют право отбирать квартиры у злостных нарушителей порядка и шумных соседей

В Финляндии жить в многоквартирном доме иногда бывает довольно сложно. Вы должны точно знать, когда стирать или принимать ванну, потому что, если вы побеспокоите соседей, квартиру могут попросту отобрать. К счастью, в Эстонии такое законом еще не регулируются, однако наше поведение следует строить согласно согласованным правилам и добрым традициям.

«Формула добрососедского сосуществования очень проста: не делайте другим того, чего вы не хотите терпеть сами. Свобода действий одного человека не должна ограничивать свободу другого», — сказал Урмас Марди, член правления Эстонского союза квартирных товариществ.

В многоквартирных домах существуют общепринятые нормы поведения, и разумный человек их придерживается. Иными словами, если внутренним распорядком товарищества оговорено, что стиральная машина не будет использоваться после 23:00, то жильцы дома должны соблюдать это соглашение, иначе им придется иметь дело с соседом, который не может уснуть и разозлился из-за этого.

«Все упомянутое выше также относится к периоду отпусков: если человек, уезжая, оставляет свою квартиру на это время кому-то другому, те же правила и положения применяются к лицу, которое использует квартиру в его отсутствии», – добавляет Марди. Также, по его словам, шумные вечеринки следует проводить в специально отведенных местах для этого местах.