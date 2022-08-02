В Эстонии в госпитализации нуждается все больше зараженных COVID-19

По словам главного специалиста центра заболеваемостью гриппом Департамента здоровья Ольги Садиковой, на минувшей неделе добавилось 4764 новых случая заболевания, из них 2229 были подтверждены лабораторным путем и 2535 случаев — диагностированы клинически.

«По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость выросла на 3,2% - на 1998 случаев, имеющих лабораторное подтверждение и на 2619 клинических. На новой неделе мы ожидаем более 2300 новых лабораторно подтвержденных случаев», - сообщила Садикова, отметив, что индекс заражаемости R на этой неделе удерживается на уровне 1,14. Уровень риска распространения коронавируса пока оценивается как средний.

За последние семь дней среднее количество случаев госпитализации из-за COVID-19 выросло с 8,7 до десяти в день. По состоянию на утро понедельника в Эстонии госпитализированы 146 пациентов с коронавирусом, в 77 случаях госпитализация потребовалась ввиду симптоматической инфекции COVID-19. В течение недели скончались восемь человек в возрасте от 54 до 89 лет. С большой вероятностью число госпитализированных на этой неделе превысит 160.

За неделю введены 3619 доз вакцины, первичная вакцинация произведена в 385 случаях. Дополнительную или бустерную дозу получили 471 770 человек. Двумя дозами вакцины привито 63,8 процента населения Эстонии.