По данным Департамента здоровья, по состоянию на утро понедельника, 1 августа, в больницах в Эстонии находятся 146 пациентов с COVID-19.
В Эстонии в госпитализации нуждается все больше зараженных COVID-19
По словам главного специалиста центра заболеваемостью гриппом Департамента здоровья Ольги Садиковой, на минувшей неделе добавилось 4764 новых случая заболевания, из них 2229 были подтверждены лабораторным путем и 2535 случаев — диагностированы клинически.
«По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость выросла на 3,2% - на 1998 случаев, имеющих лабораторное подтверждение и на 2619 клинических. На новой неделе мы ожидаем более 2300 новых лабораторно подтвержденных случаев», - сообщила Садикова, отметив, что индекс заражаемости R на этой неделе удерживается на уровне 1,14. Уровень риска распространения коронавируса пока оценивается как средний.
За последние семь дней среднее количество случаев госпитализации из-за COVID-19 выросло с 8,7 до десяти в день. По состоянию на утро понедельника в Эстонии госпитализированы 146 пациентов с коронавирусом, в 77 случаях госпитализация потребовалась ввиду симптоматической инфекции COVID-19. В течение недели скончались восемь человек в возрасте от 54 до 89 лет. С большой вероятностью число госпитализированных на этой неделе превысит 160.
За неделю введены 3619 доз вакцины, первичная вакцинация произведена в 385 случаях. Дополнительную или бустерную дозу получили 471 770 человек. Двумя дозами вакцины привито 63,8 процента населения Эстонии.
По результатам мониторинга на минувшей неделе, содержание вируса в 80 процентах проб сточных вод указало на опасность желтого уровня. Возросло количество населенных пунктов, где уровень опасности заражения поднялся до желтого и зеленого уровней. Больше всего доля вируса была в Кивиыли, Кунда и Тамсалу.